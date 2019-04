Days Gone debutta al primo posto nella classifica inglese!

Days Gone, nonostante sia arrivato da poco, fa molto parlare di sé e le vendite in Inghilterra lo dimostrano. Maggiori informazioni nella nostra news.

Aprile è stato un ottimo mese per quanto riguarda i videogiochi, grazie all’arrivo su mercato di nuovi giochi tanto attesi; come l’uscita di Dreams, World War Z, Mortal Kombat 11 e Days Gone. Proprio di quest’ultimo vogliamo parlarvi, il cui debutto è stato pochi giorni fa (26 aprile, qui trovate la nostra recensione).

Days Gone è il nuovo titolo esclusivo PlayStation 4 che vede come protagonista Deacon St. John alle prese con un mondo post apocalittico infestato dagli “zombie”. Ha registrato numerose vendite in Inghilterra andando così a superare quelle del picchiaduro di NetherRealm Studios. Mortal Kombat 11 non solo ha venduto meno di Days Gone ma, stando a una stima, ha venduto meno rispetto al suo titolo precedente: il 43.6% in meno di Mortal Kombat X uscito nel 2015, dato che però non tiene conto delle vendite digitali.

Nella classifica inglese, che vi proponiamo di seguito, troverete i 10 titoli che hanno venduto di più per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch:

Days Gone Mortal Kombat 11 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Tom Clancy’s The Division 2 Mario Kart 8 Deluxe Sekiro: Shadows Die Twice Forza Horizon 4 New Super Mario Bros. U Deluxe World War Z

Mortal Kombat 11 ha registrato una percentuale del 71% di vendite fisiche, esclusivamente per PlayStation 4. Dalla classifica possiamo anche notare che World War Z, dopo l’enorme successo ottenuto la prima settimana dalla sua uscita con numerose vendite, si ritrova adesso alla decima posizione. Sekiro: Shaows Die Twice ha acquistato invece una posizione nell’ultimo periodo, mentre possiamo vedere alcuni titoli ritornare nella top 10, come Forza Horizon 4 rientrata nella classifica delle migliori vendite grazie alle numerose promozioni dei rivenditori.

Cosa ne pensate di questa classifica? Cosa ne pensate invece delle vendite in Italia? Pensate possano essere in qualche modo simili a quelli inglesi citati sopra?