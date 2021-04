Days Gone, scopriamo se è meglio su PlayStation 5 o su PC

Days Gone si avvicina all’uscita su PC. Dopo essere rimasto un’esclusiva console PlayStation e PlayStation 5 ad oggi si prepara a sbarcare su Steam ed Epic Games. In attesa di avere tra le mani la versione definitiva, un video su YouTube ci propone un video confronto tra la versione appunto PC e la versione retrocompatibile sull’ultima piattaforma di casa Sony.

Purtroppo, almeno per ora, il confronto non può essere fatto sulla build definitiva. Days Gone su PC infatti arriverà verso metà maggio e l’unico modo per basarci sulla qualità delle due versioni sono i trailer pubblicati dal publisher del titolo, appunto Sony. Sufficienti comunque a farci un’idea base sull’evoluzione grafica. Come infatti era già chiaramente intuibile, i maggiori benefici sono sicuramente nel campo visivo, grazie ad una maggiore potenza di calcolo delle GPU.

La versione PC di Days Gone, a differenza di quella PlayStation 5, mostra una qualità dei modelli poligonali decisamente superiore. Anche l’illuminazione ne beneficia, rendendo il tutto decisamente più realistico e coerente. Anche le texture sembrano essere migliori, così come la profondità di campo e il realismo dell’intero mondo di gioco, come è possibile vedere nelle scene in esterna e nei volti dei protagonisti.

Oltre ai benefici grafici, la versione PC di Days Gone potrà contare anche su un frame rate illimitato e il supporto ai 60 frame al secondo. Due ottime novità considerando che la versione PlayStation 4 era invece bloccata a 30fps. Potete ammirare il video confronto grazie al filmato disponibile poco più in basso.

Days Gone arriverà su PC il 14 maggio 2021. Non sarà probabilmente l’ultimo titolo di Sony in arrivo su PC: il publisher giapponese sta infatti diversificando il mercato e guarda di buon occhio al settore mobile, con quella che sembra essere una riorganizzazione interna della divisone per portare titoli di alta qualità anche su Android e iOS.