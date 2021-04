PlayStation Studios abbraccia un nuovo percorso, ecco quale

Sony guarda con attenzione al mondo iOS e Android, almeno stando alla ricerca di un Head of Mobile per PlayStation Studios. Il colosso giapponese sarebbe infatti intenzionato a spingere nella direzione di tablet e smartphone, come testimoniato da un annuncio di lavoro comparso online nel corso della notte italiana e la descrizione della figura professionale ricercata non lascia sicuramente spazio all’immaginazione sul ruolo che andrà a ricoprire.

La figura Head of Mobile di PlayStation Studios infatti dovrà occuparsi di coordinare la strategia per il settore “mobile game development”. Nell’annuncio viene anche citata l’opportunità di lavorare per adattare i famosi franchise presenti su console al mondo del gaming su Android e iOS. Si tratta dunque di una chiara dichiarazione di intenti: Sony sta guardando con molto interesse anche a questo settore, oltre che a quello casalingo che resta comunque la principale fonte di introiti.

PlayStation è già approdata su iOS e Android: nel 2017 infatti Sony lanciò alcuni suoi iconici marchi anche per smartphone e tablet, ovviamente in versione adatte ai due device portatili. Tra questi troviamo uno spin-off di Uncharted, chiamato Fortune Hunter che altro non è che un puzzle game, un endless runner di LittleBigPlanet con il delizioso Sack Boy e un’app per VR con protagonista Mimir di God of War. A questo punto però appare palese come Sony voglia di più e stia cercando una figura in grado di abbracciare e proporre nuove esperienze per una fetta di pubblico decisamente ampia.

Ignorare il gaming su mobile, d’altronde, non avrebbe più senso e in PlayStation questo lo sanno bene. Nintendo ha inoltre fatto un po’ di scuola, portando su Android e iOS giochi come Super Mario Run, Pokémon GO e addirittura un capitolo di Fire Emblem. E probabilmente l’annuncio di lavoro è proprio indicato alla ricerca di una figura in grado di proporre esperienze più vicine a quelle casalinghe, esattamente come la strada intrapresa dalla casa di Kyoto.