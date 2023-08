Come saprete, a partire da ieri, 22 agosto, è iniziata la tanto attesa Gamescom di Colonia che con questa edizione del 2023, ci ha già permesso di dare un’occhiata alle novità in uscita nei prossimi mesi, con diversi annunci di titoli anche in arrivo per il 2024. Ebbene, in concomitanza di quello che è il più grande appuntamento europeo dedicato ai videogiochi, Amazon ha dato il via alla sua nuovissima “Gaming Week”, ovvero a quelle che sono le sono le offerte che, fino agli inizi di settembre, vi permetteranno di risparmiate anche il 30% su tanti videogiochi e su vari articoli da gaming.

Stiamo parlando di una settimana di offerte davvero ottima che, oltre ad accessori come mouse e tastiere, vi permetterà di acquistare anche ottimi videogame, come nel caso di Dead Space, il cui spettacolare remake è oggi in sconto ad appena 39,98€ nella sua edizione per PlayStation 5!

Uscito da meno di un anno e subito consacratosi come uno dei migliori titoli horror degli ultimi anni, Dead Space Remake non è altro che una versione aggiornata, migliorata e rifinita del classico titolo horror creato dalla fu Visceral Games sotto la bandiera di Electronic Arts. Premiato unanimamente come un capolavoro di genere (tanto che anche noi, con la nostra recensione, lo abbiamo premiato con un 9), Dead Space Remake ci rimetterà negli sfortunati panni di Isaac Clark, un ingegnere spaziale inviato, suo malgrado, sull’astronave mineraria Ishimura per una missione di riparazione ordinaria.

Infettata da una sconosciuta piaga aliena che pare trasformare tutti in creature mostruose e assetate di sangue, la Ishimura è divenuta, tuttavia, un covo di mostri e pericoli, al punto che Isaac si troverà ben presto a dover combattere per la propria sopravvivenza contro creature che desiderano solamente ucciderlo.

Ricostruito da zero per offrire uno spettacolo visivo degno dei titoli di ultima generazione, Dead Space Remake è un titolo che, pur rimanendo fedele all’intramontabile gioco originale, riesce nell’obiettivo di essere fruibile sia da chi non ha mai giocato alcun titolo della saga originale, sia da chi ha già una certa dimestichezza con le avventure del buon Isaac, giacché questa edizione next-gen non è solo bellissima da vedere, ma gode anche di una serie di rifiniture che ben adattano il titolo originale alle esigenze del gaming moderno, anche e soprattutto in termini di gameplay.

Un gioco, insomma, perfettamente collocato tra passato e presente e che, come detto, al netto della sua uscita non troppo lontana è già considerato un “moderno classico” di genere. Per questo, vi suggeriremmo di acquistare subito questo gioco, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che il videogame si esaurisca del tutto.

