È inutile negarlo, l’attesa verso Dead Space Remake aumenta di giorno in giorno fra le fila di fan e curiosi. La recente pubblicazione, però, di un video gameplay di ben 18 minuti ha acceso una nuova e recente polemica tutta dedicata ai personaggi femminili del nuovo progetto targato Motive Studio. Secondo la community degli appassionati le donne mostrate nella clip sarebbero meno formose e più anziane rispetto alle loro controparti nel videogioco originale.

Non è la prima volta che il pubblico dei videogiochi reagisce in questo modo nei confronti della resa grafica dei propri personaggi femminili preferiti (vi ricordiamo, ad esempio, le lunghe discussioni online riguardo alla caratterizzazione di Aloy in Horizon Forbidden West), alimentando polemiche e aspri scontri che gli habitué dell’ambiente conoscono bene.

Una delle modifiche che ha colpito maggiormente con Dead Space Remake è quella legata, nello specifico, al personaggio di Nicole Brennan, fondamentale supporto del protagonista a livello di trama. In base a quanto riportato da SocialBites.com lei, in particolare modo, sembra essere stata rimodellata fino a farla sembrare molto più grande e matura rispetto alla versione originale, cambiando totalmente la sua estetica delle origini. I fan più accaniti hanno, quindi, notato subito un cambiamento del genere, sicuramente lecito a livello di trama dato che la sua data di nascita non è mai stata specificata.

La seconda polemica, sempre in questo senso, con Dead Space Remake, si connette al personaggio di Kendra Daniels, la quale, secondo la community degli appassionati, dalle ultimi immagini sembra essere molto meno formosa del passato. Ovviamente i commenti sulla faccenda sono stati tantissimi e continuano tutt’ora ad essere scritti nei luoghi di ritrovo dei fan. Molti di questi ci hanno subito letto un “certo femminismo” forzato in questi cambiamenti estetici, una trasformazione prettamente concettuale prima che esteriore. Ogni opinione lascia il tempo che trova a meno di conferme ufficiali.