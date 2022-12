Se curiosi in merito al progetto Dead Space Remake siete nel posto giusto. Nelle scorse ore IGN USA ed Eletronic Arts hanno pubblicato un nuovo video contenente i primi 18 minuti di gioco, anticipando un minimo quello che andremo a vedere a seguito della sua uscita sugli scaffali.

In questa “versione restaurata” del videogioco non avremo solamente un miglioramento generale dal punto di vista grafico, con prestazioni ben differenti rispetto al passato e un impegno sempre più forte verso il fotorealismo, ma anche alcune aggiunte interessanti (come alcuni dialoghi da parte del protagonista stesso, assenti nell’avventura originale).

Nel video in questione avrete la possibilità di vedere in anteprima l’inizio di Dead Space Remake, nella sua versione PC, in 4K e 60 FPS. Un passo in avanti spaventoso rispetto al passato. Dalle immagini possiamo, quindi, cominciare a farci un’idea non solamente riguardo alla “nuova” estetica, ma anche sulle scelte strutturali e sul modo in cui le nuove prestazioni modelleranno l’esperienza generale.

Come succedeva anche con il capitolo originale, anche Dead Space Remake si apre con un lungo segmento narrativo che funge da introduzione per gli eventi di trama principali. Qui facciamo la conoscenza del protagonista, Isaac, e del suo team colti in un momento abbastanza complicato ed isolato. Così vediamo come il Remake gestisce tutto questo, fino a giungere nelle prime fasi di gameplay vero e proprio.

Ricordandovi che Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023, vi rimandiamo alla nostra anteprima in cui abbiamo studiato attentamente il titolo, approfondendolo fin dove ci hanno consentito. La grande attesa verso questo remake ci fornirà ulteriori dettagli in questi giorni? Non ci resta che attendere e sondare attentamente tutte le future dichiarazioni e conferme.

