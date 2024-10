Deadlock: Valve introduce delle partite classificate molto particolari

Il popolare gioco Deadlock si prepara a introdurre la modalità classificata a partire dal 15 ottobre alle 20:00 ora italiana. L'annuncio arriva direttamente da Valve, sviluppatore del titolo, attraverso un post sul blog ufficiale che illustra anche il peculiare modello di "ranked match" scelto per Deadlock.

La nuova modalità competitiva, innanzitutto, rappresenta un'importante evoluzione per Deadlock, che finora si è limitato a offrire un'esperienza "maggiormente casual" in virtù della necessità di bilanciare numerosi aspetti legati ai personaggi.

Le partite classificate di Deadlock presenteranno 11 medaglie in totale, ciascuna suddivisa in 6 livelli.

Yoshi, uno sviluppatore del titolo che da tempo usa questo nickname per comunicare con la community del gioco, ha dichiarato: "ci siamo concentrati sul raggruppare i giocatori in specifiche finestre temporali in cui possono optare per partite focalizzate principalmente sulla qualità del gioco".

Per accedere alla modalità classificata, i giocatori dovranno aver completato almeno 50 partite in Deadlock. Inoltre, saranno esclusi gli utenti con restrizioni legate a comportamenti scorretti.

Le partite classificate saranno disponibili solo in determinati orari: dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 22:00 nelle rispettive fasce orarie di ogni regione.

Oltre a voler concentrare i giocatori orientati al competitivo in delle fasce orarie specifiche, il sistema di classificazione di Deadlock presenta alcune peculiarità.

Invece di aggiornare il punteggio dopo ogni partita, i rank verranno ricalcolati settimanalmente, più precisamente ogni martedì alle 20:00 ora italiana. Per ricevere un rank, sarà necessario giocare almeno 7 partite classificate nella settimana precedente.

Questo approccio mira a fornire una valutazione più accurata delle abilità dei giocatori, analizzando un ampio set di dati di gioco. Come spiega Yoshi: "Calcoleremo le prestazioni di tutti contemporaneamente in base alle partite giocate, a come se la sono cavata gli avversari affrontati nelle partite successive, ecc."

Una volta ottenuta una medaglia, i giocatori verranno abbinati solo con altri dello stesso rank. Questo potrebbe impattare sui tempi di attesa per trovare una partita, ma dovrebbe garantire match più equilibrati.

Al momento, la modalità classificata sarà disponibile solo per giocatori singoli, senza la possibilità di fare squadra con gli amici. Tuttavia, Valve ha dichiarato che si tratta di una prima iterazione del sistema, lasciando intendere possibili modifiche in futuro.

L'introduzione del ranked play rappresenta un passo importante per Deadlock, che finora soffriva di problemi di bilanciamento nei match casuali. Come sottolinea uno dei giocatori: "Mi sono ritrovato in partite che oscillavano tra schiaccianti vittorie e pesanti sconfitte, quindi un sistema che raggruppi meglio i giocatori è sicuramente un cambiamento benvenuto".

Resta da vedere come la comunità accoglierà questa novità e come evolverà il meta competitivo di Deadlock. Gli sviluppatori hanno invitato i giocatori a fornire feedback per migliorare ulteriormente il sistema nelle prossime settimane.

Con l'arrivo della modalità classificata, Deadlock si prepara a fare il salto di qualità nel panorama dei giochi competitivi online. I giocatori più esperti avranno finalmente modo di mettersi alla prova e scalare i ranghi, mentre i novizi potranno godere di partite più equilibrate man mano che il sistema di matchmaking si affinerà.