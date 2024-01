Death Stranding 2: nuovi aggiornamenti da parte di Kojima

Hideo Kojima ha recentemente fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Death Stranding 2, il prossimo capitolo della chiacchierata serie videoludica con protagonista Norman Reedus, destinato a essere rilasciato su PS5 e PC.

Kojima ha approfittato del canonico "post di auguri di buon anno" per delineare il suo impegno per il 2024, affermando che l'anno del dragone sarà un periodo di produzioni simultanee, con Death Stranding 2 e un altro progetto (probabilmente il misterioso OD in esclusiva per Microsoft) in fase di sviluppo.

Ha evidenziato che Death Stranding 2 ha ancora bisogno di registrare alcuni dialoghi con i doppiatori giapponesi, confermando che questo processo inizierà presto. Tuttavia una data di uscita ufficiale per il sequel non è stata al momento indicata.

L'agenda di Hideo Kojima è densa di impegni, e conta i viaggi di lavoro necessari per girare sequenze per il progetto OD, collaborazioni con partner creativi (definiti ironicamente "Avengers", tra cui il regista Jordan Peele), la trasformazione di Death Stranding in un film e altri progetti video non meglio identificati.

Il 2024 si prospetta, dunque, come un anno estremamente intenso per Kojima, coinvolto in svariate produzioni. Tuttavia, come anticipavamo poc'anzi, al momento né Death Stranding 2 né OD hanno una finestra di lancio ufficiale.

Resta incerto se almeno Death Stranding 2 vedrà la luce entro la fine del 2024, ma una sua eventuale uscita a inizio 2025, farebbe trasparire alcuni dubbi sulle IP tripla A in uscita su PS5 per il periodo invernale.

Questo annuncio, sebbene dia un'idea del lavoro in corso e degli sforzi profusi nello sviluppo da parte di Kojima Productions, lascia aperta la possibilità che i giocatori debbano attendere ancora parecchio prima di poter mettere le mani su Death Stranding 2 od OD.