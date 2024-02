Death Stranding 2, per Digital Foundry è il gioco graficamente più impressionante mai visto

Ieri sera abbiamo potuto godere di un lungo filmato di Death Stranding 2 - On the Beach, il seguito del gioco di Hideo Kojima in arrivo su PS5 nel 2025.

Al di là delle incredibile follie del filmato e di quello che racconta (sicuramente capiremo qualcosa in più solo durante l'uscita), ciò che ha impressionato maggiormente è l'impatto visivo/scenico del gioco.

Sotto questo punto di vista, John Linneman di Digital Foundry si è esposto, affermando che ciò che ha visto è il gioco graficamente più bello tra quelli non ancora usciti sul mercato (a questo punto, potremmo dire, anche tra quelli già usciti).

Ovviamente la sua opinione ha inevitabilmente attirato molti utenti, che già hanno cominciato a chiedere se il titolo impressionasse davvero più di Hellblade 2, l'esclusiva Xbox in arrivo il prossimo 21 maggio 2024. La risposta del noto giornalista non si è fatto attendere, confermando che, almeno secondo lui, Hellblade II è "inferiore" a Death Stranding 2 per quanto visto.

Dobbiamo comunque dar credito a John Linneman su questo aspetto: Hellblade 2 è sicuramente un titolo meraviglioso visivamente e magari in certi momenti supererà qualsiasi altra produzione durante le fasi di gameplay, ma bisogna ricordarci che è un'esperienza pensata per girare con le bande nere e che si tratta sostanzialmente di un gioco lineare, mentre Death Stranding 2 sarà molto probabilmente molto vasto (come il primo capitolo).

Insomma, il Decima Engine si dimostra senza dubbio il miglior motore grafico sul mercato. Una vera fortuna per i PlayStation Studios che possono liberamente sfruttarlo.