Death Stranding 2: On The Beach si mostra in un incredibile trailer

Il punto saliente dello State of Play di PlayStation del 31 gennaio è stato, senza dubbio, il super atteso trailer di Death Stranding 2, rinominato ufficialmente On The Beach. Ebbene, l'attesa è decisamente valsa la candela, dato che ciò che è stato mostrato è a dir poco spettacolare. L'uscita, invece, è prevista per un generico 2025.

Nel trailer si mostra Norman Reedus mentre esplora la sua armeria durante un tour su una nave. Reedus interpreta un ruolo chiave lavorando per un'organizzazione civile chiamata Drawbridge, beneficiando di un "generoso patrono". La sua missione, ancora una volta, è quella di unire il mondo, portando nuove aree nella rete e accompagnato da un insolito burattino che pende al suo fianco. Il trailer presenta molteplici ambienti, anticipando un'ambizione notevolmente superiore rispetto al gioco precedente.

Il narratore dichiara: "Hai contribuito a unire l'America, hai contribuito a farla diventare l'UCA, ma temo che il Death Stranding sia ancora lontano dall'essere finito. L'umanità è ancora in pericolo, ancora sull'orlo dell'estinzione."

Nel corso del gameplay, ci viene presentato anche un personaggio che sembra appartenere alla band KISS, brandendo una... chitarra elettrica simile a un saldatore ad arco.

Prima del trailer odierno, con poche informazioni su Death Stranding 2, conoscevamo solo la sua presentazione ai Game Awards del 2022. Kojima ha successivamente rivelato di dover riscrivere la sceneggiatura di Death Stranding 2 perché "non voleva più predire il futuro".

L'universo di Death Stranding si sta estendendo oltre il mondo dei videogiochi. Nel dicembre 2022, è emerso che è in sviluppo un film basato sul primo gioco di Death Stranding. Nel dicembre scorso, è stato annunciato che A24, in collaborazione con Kojima Productions, sta lavorando all'adattamento cinematografico del gioco per il grande schermo.

Oltre a Death Stranding 2, Hideo Kojima e il suo studio stanno lavorando a un nuovo progetto chiamato OD. L'annuncio è stato fatto ai Game Awards del 2023 ed è una collaborazione con Xbox Game Studios. Dal primo trailer è emerso che Jordan Peele e l'attrice Hunter Schafer sono coinvolti nel progetto.