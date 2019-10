Death Stranding: entra nel mood con l’album ufficiale

Timefall l'album musicale ispirato a Death Stranding è disponibile all'ascolto tramite la piattaforma di streaming musicale Spotify.

Death Stranding, la nuova opera fantascientifica dai tratti horror ideata da Hideo Kojima, è sempre più prossima all’uscita. Per allietare l’attesa dei fan di tutto il mondo, Sony, in collaborazione con RCA Records, ha pubblicato un album musicale dedicato a Death Stranding, curato ovviamente da Kojima stesso.

Timefall (Original music from the world of Death Stranfding) vede la partecipazione di diversi musicisti e gruppi. Secondo quanto riportato dal blog ufficiale PlayStation, il titolo dell’album è ispirato alla “misteriosa pioggia che influenza tutto ciò che tocca”, mentre le canzoni sono ispirate a quello che saranno i fulcri narrativi all’interno del videogioco.

Death Stranding (PlayStation, 2019)

La raccolta oltre che ad includere dei brani inediti, raggruppa in un’unica playlist anche tutti i pezzi inseriti nei vari teaser e trailer usciti negli anni passati. Tra gli artisti che potete trovare nell’album ci sono: Bring Me The Horizon, CHVRCHES, The Neighbourhood, Apocalyptica, Khalid, Low Roar, Alan Walker, Major Lazer, Martin Garrix e molti altri ancora.

L’album è già disponibile all’ascolto sulla piattaforma di streaming musicale Spotify, mentre la versione fisica del CD sarà contenuta all’interno dell’Edizione Speciale e dell’Edizione da Collezione di Death Stranding. Vi ricordiamo infine che il titolo uscirà il prossimo 8 novembre su PlayStation 4. Avete già ascoltato l’album Timefall? Fateci sapere quale dei brani non riuscite proprio a smettere di ascoltare.