Death Stranding: Hideo Kojima sarà al Comic-Con, novità in arrivo?

Death Stranding sarà mostrato ancora una volta al Comic-Con di San Diego? Forse, visto che Kojima sarà presente insieme al regista Refn.

Tramite Twitter scopriamo che Hideo Kojima, papà della Metal Gear Saga, sarà presente al San Diego Comic-Con che avrà luogo dal 18 al 21 luglio. La prima domanda che viene in mente a tutti è: avremo modo di scoprire qualche novità su Death Stranding?

Kojima sarà inoltre affiancato dal regista Nicola Winding Refn (Drive, Solo Dio Perdona, The Neon Demon). Refn ha prestato il proprio volto, tramite motion capture, per uno dei personaggi di Death Stranding, Heartman, anche se il personaggio è in realtà interpretato da un attore. Attualmente non sappiamo quali sono i contenuti della presentazione: l’attesa è di esattamente un mese, quindi è probabile che avremo modo di scoprire almeno qualche dettaglio nelle prossime settimane.

HIDEO KOJIMA x NICOLAS WINDING REFN. Coming to SDCC 2019. pic.twitter.com/7hj3aoYLOR — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) June 18, 2019

Death Stranding è stato mostrato tramite varie scene di gameplay (e molte sezioni di trama) a fine maggio. In tale occasione, abbiamo anche avuto modo di scoprire la data di uscita, che ha sorpreso molti appassionati: 8 novembre 2019 su PlayStation 4 (in esclusiva, almeno per ora).

Death Stranding, pur essendo stato mostrato, è ancora un gioco misterioso: non si tratta di uno stealth e non è nemmeno uno sparatutto in terza persona, stando alle dichiarazioni ufficiali di Kojima, pur non rinunciando completamente a nessuna delle due meccaniche di gioco. Capire cosa sia Death Stranding non è semplice e quindi una nuova presentazione sarebbe molto utile, oltre che interessante.

Diteci, voi cosa ne pensate del gioco? Vi intriga, oppure avete ancora dei dubbi sul nuovo gioco di Hideo Kojima?