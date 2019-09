Death Stranding: in programma un evento speciale per il lancio del titolo?

L’uscita di Death Stranding ha oramai i giorni contati, l’arrivo dell’ambizioso quanto misterioso titolo di Hideo Kojima ed il suo team, è sempre più vicino. Per celebrare Death Stranding, Kojima sta pensando di allestire un evento speciale fissato appunto, il giorno dell’uscita dell’opera, ossia l’8 novembre di quest’anno.

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, Kojima ha condiviso una foto del lancio di Metal Gears Solid V: The Phantom Pain, ultimo episodio della saga stealth prima che si concretizzasse il suo divorzio da Konami. In quel caso non ci fu alcun evento di lancio a differenza di quanto avvenuto nel 2010 con Metal Gear Solid: Peace Walker.

4years ago of today was the release day of MGSV. This photo was when I sneaked into the store. It’ll be the 1st time in 4years when DS is released on 11/8. I’d like to do the launch event 1st time in 9years if poss even thou doing events is passé. The last one was in 2010 for PW. pic.twitter.com/BGWuJTWWLm

