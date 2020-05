Death Stranding è stato un flop commerciale? Ecco le parole di Kojima

Death Stranding, l’ultimo lavoro prodotto da Kojima Production è stato sulla bocca di tutti per molto tempo sia prima che dopo la sua uscita. Essendo un prodotto particolare ed unico nel suo genere, il gioco è stato protagonista di alcune discussioni molto accese e di rumor che ne imputavano un presunto flop commerciale, mai effettivamente confermato da Sony o dalla stessa Kojima Production.

Di recente ha voluto esprimersi sulla questione direttamente Hideo Kojima, che è stato intervistato dalla redazione di Livedoor News. Kojima ha dichiarato che Death Stranding non solo è riuscito a coprire tutti i costi di produzione ma in questo momento ha già iniziando a generare dei profitti per il team di sviluppo e l’editore; il tutto in solamente circa sei mesi dall’uscita del gioco su PlayStation 4.

Parlando del futuro, Death Stranding ha ancora margini di miglioramento in termini di vendite, dato che il titolo sta per uscire anche sul mercato PC il prossimo luglio. Kojima perà non sembra essere capace di stare con le mani in mano, e ha confermato di essere già al lavoro sul suo nuovo progetto, che al momento è un qualcosa di completamente avvolto nel mistero, confermando infine di non essere coinvolto in nessun modo nello sviluppo di titoli delle saghe di Metal Gear o Silent Hill.

Vi ricordiamo che Death Stranding è in arrivo il prossimo 14 luglio su PC e sarà acquistabile sugli store digitali Steam ed Epic Games Store. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Hideo Kojima nei confronti del presunto flop commerciale di Death Stranding? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.