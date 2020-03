Death Stranding: anche Kojima Productions interviene sulla quarantena

A causa del Coronavirus quasi tutto il mondo è attualmente costretto ad osservare un periodo di quarantena e di particolare attenzione, con le attività umane che sono attualmente limitate ai minimi termini. Per venir incontro a tutti gli appassionati di videogiochi allo stato attuali colpiti da queste limitazioni sono numerose le software house che hanno lanciato un proprio messaggio di sostegno e tra queste possiamo anche trovare Kojima Productions, lo studio dietro Death Stranding.

Il profilo ufficiale di Twitter della software house ha infatti pubblicato un messaggio di incoraggiamento, il tutto corredato da un’immagine con i vari protagonisti di Death Stranding. Potete trovare comodamente il messaggio qui sotto.

Sender: from all of us at KOJIMA PRODUCTIONS

Subject: Tomorrow is in our hands today

Dear Sam “Porter” Bridges of the world. The world is in a difficult time. But we believe that we can shake hands again, soon. Let’s believe in tomorrow and overcome the crisis.

👍👍👍👍👍👍 pic.twitter.com/0qP9535Omn

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 28, 2020