Death Stranding: Kojima rilascia un trailer in stile 1917, DLC in arrivo?

Hideo Kojima: questo nome fa saltare alla mente tantissimi ricordi, alcuni molto recenti, altri un po’ più datati. Il famoso Game Director ha dato vita ad una delle saghe più longeve ed importanti del mondo videoludico, Metal Gear. In questi ultimi anni ha fondato la Kojima Productions attuando una vera e propria rinascita dalle ceneri della software house omonima di proprietà Konami, creando uno dei capolavori moderni per eccellenza: Death Stranding.

Per chi dovesse seguire Hideo Kojima sui social (che sia Twitter o Instagram è indifferente) sa bene quanto l’autore sia appassionato di film, un vero cinefilo insomma. In un vecchio post infatti aveva fatto riferimento a The Eye, horror thailandese che provò a guardare, senza però riuscire ad arrivare alla fine perché troppo spaventato, questo processo avrebbe contribuito allo sviluppo di P.T. Il cinema quindi per Hideo Kojima è arte, la stessa saga di Metal Gear è ricca di riferimenti cinematografici, specialmente il terzo capitolo. Per chi lo avesse giocato sa bene la quantità immensa di dialoghi a tema tra Big Boss ed i membri della FOX. In queste ore Kojima ha postato un curioso filmato su Instragam che potete gustarvi qui di seguito.

Come possiamo vedere il video è un chiaro riferimento a 1917, film ambientato durante la prima guerra mondiale diretto in modo impeccabile da Sam Mendes il quale ha preso spunto dai racconti di suo nonno Alfred Hubert Mendes, che aveva combattuto per due anni sul fronte francese. Notiamo quindi Sam Porter Bridges che scappa da un aereo che sta per cadere al suolo, oppure che prosegue impaurito attraverso le trincee o ancora che corre evitando proiettili nemici. Non vi ricorda nulla? Se avete visto il film diremmo di si, ma non facciamo spoiler. La cosa che cade però all’occhio è il finale, con una scritta curiosa “Coming 2020”. Qui possono iniziare le speculazioni, che si tratta di una espansione di Death Stranding? O magari di un nuovo annuncio? Questo ovviamente non possiamo saperlo. Hideo Kojima, del resto, ci ha sempre abituati a questo genere di enigmi in passato. Non ci resta quindi che aspettare impazienti.

