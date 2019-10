Death Stranding, la special edition torna disponibile su Amazon

Torna disponibile su Amazon la Special Edition di Death Stranding! Meglio approfittarne!

Vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile la Special Edition di Death Stranding, attesissima esclusiva in arrivo su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre e che sarà recensita dal nostro team di Game Division la mattina del primo di novembre!

Ambitissima, la Special Edition era andata esaurita subito sia su Amazon che sui principali store online, aprendo una caccia serrata da parte di fan e collezionisti che ha portato, ben presto, ad un aumento sostanzioso dei prezzi su quei mercati online dove l’edizione era ancora disponibile. Per vostra fortuna, invece, Amazon ha appena annunciato di aver ricevuto un restock di questa edizione, che differirà dalla standard non solo per il prezzo (84,98€), ma anche per la sua confezione steelbook, e per la presenza di alcuni contenuti aggiuntivi, ovvero un paio di Occhiali da sole GOLD da far indossare al protagonista Sam (Norman Reedus), per un video di dietro le quinte e per la presenza di “TIMEFALL”, ovvero della colonna sonora originale del mondo di gioco.

Qualora tutto questo non facesse per voi o qualora foste interessati solo al gioco, vi segnaliamo che sempre su Amazon è disponibile anche l’edizione standard del gioco che, per altro, è già da qualche tempo in offerta al prezzo più basso della rete, ovvero appena 59,99€, invece dei canonici 79,99€. Un’occasione da prendere al volo per quello che è, quasi certamente, il titolo più atteso di questo ultimo trimestre del 2019!

