Death Stranding: ecco qual è il personaggio preferito dai fan

Non accenna assolutamente a fermarsi il momento di gloria di Death Stranding, con il titolo primo di Kojima Productions che, a settimane dal lancio ufficiale, continua attivamente a far parlare di sé per una lunga serie di motivi.

Sono infatti recentemente stati rilasciati i risultati di un sondaggio lanciato poco più di una settimana fa dal profilo Twitter ufficiale della software house che chiedeva ai numerosissimi fan dell’opera quale fosse il loro personaggio preferito. I voti, come facilmente immaginabile, sono stati veramente tanti ma a trionfare alla fine è stato nientepopodimeno che Cliff. Il particolare personaggio è infatti abbastanza sorprendentemente riuscito a mettersi alle spalle l’agguerrita concorrenza, Sam compreso.

Thank you for sending us your favorite #deathstrandingcharacters!

The results were as below!

1st CLIFF

2nd HIGGS

3rd BB

4th HEARTMAN

5th FRAGILE

6th SAM

7th DIE-HARDMAN

7th DEADMAN

7th MAMA

10th AMELIE

But there were so many votes saying Everyone!

Thank you! pic.twitter.com/dctPvyo9m9

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 30, 2019