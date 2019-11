Death Stranding: nuovo gameplay dal PlayStation Festival

In occasione del PlayStation Festival in quel di Sapporo, è stato mostrata una lunga sequenza di gameplay di Death Stranding.

Dopo anni e anni di annunci, trailer, presentazioni e via dicendo, finalmente poco più di un giorno ci separa dall’ultima creazione e fatica del game designer giapponese Hideo Kojima, Death Stranding, che sarà disponibile dal prossimo 8 novembre in esclusiva (temporanea) per PlayStation 4, con un arrivo anche su PC previsto entro l’estate del 2020.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, Death Stranding si è mostrato in occasione del PlayStation Festival in Giappone, più precisamente in quel di Sapporo. Vi lasciamo dunque al lungo video di presentazione del gioco di Kojima Productions, augurandovi come sempre una buona visione.

Come potete vedere dal video, della durata di ben 1 ora e 8 minuti, sono state presentate numerose e ampie sequenze inedite di gameplay di Death Stranding, che mettono in mostra nuove interessanti ambientazioni, con il commento sullo stage e la discussione in merito ad alcune delle meccaniche del titolo.

Non ci resta a questo punto che attendere impazientemente l’uscita del gioco, il cui arrivo è ormai vicinissimo. Vi ricordiamo, tra le altre cose, che per la giornata di domani è prevista una diretta in cui parteciperà Hideo Kojima assieme agli attori che hanno dato i volti agli altri protagonisti del gioco, per celebrare l’imminente lancio di Death Stranding: l’evento avrà inizio alle 16, ora italiana, e sarà condotto dal celebre giornalista Geoff Keighley.