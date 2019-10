Death Stranding: “Giornalisti, non fate spoiler!”, la richiesta di un attore del gioco

Ormai è notizia nota che alcune copie di Death Stranding, nuova opera di Hideo Kojima, si trovano tra le mani dei recensori di tutto il mondo. L’embargo per le recensioni scadrà la mattina del 1 novembre, momento nel quale potrete trovare sulle nostre pagine anche la nostra recensione.

Tommie Earl Jenkins, l’attore che interpreta il personaggio Die-Hardman ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post nel quale invita gentilmente a tutti coloro che hanno una copia del gioco tra le loro mani in questo momento, di evitare alcun tipo di spoiler per tutti i videogiocatori che stanno ancora pazientemente aspettando il titolo. Un secondo Tweet di Jenkins invita invece i videogiocatori di prestare molta attenzione sui social network proprio per evitare possibili fuori uscite non gradite riguardo una delle esperienze videoludiche più attese dell’anno.

A request for what it’s worth. If you have copies of #DEATHSTRANDING for review please don’t spoil it for others who are still waiting patiently to experience it. They want to enjoy it the same way you did. Let’s connect and respect ✊🏾 #DeathStranding #diehardman 💀🔥🤘🏾#TIIYH 😉 pic.twitter.com/dmFH3CYqLP

— Tommie Earl Jenkins (@teejaye84) October 16, 2019