Death Stranding: già pronta la patch D1, ecco quanto peserà

Rilasciata tramite un post su reddit la dimensione della patch day one che accompagnerà l'uscita di Death Stranding, la nuova opera di Hideo Kojima

Anche Death Stranding nuova opera ideata da Hideo Kojima e sviluppato dalla Kojima Productions, non sarà esente dal rilascio di una Patch Day One. Secondo un post pubblicato su Reddit l’aggiornamento porterà il titolo in uscita l’8 novembre 2019 alla versione 1.02. L’aggiornamento sarà obbligatorio per tutti coloro che vorranno approcciarsi al multiplayer di Death Stranding, e servirà scaricare ed installare un file di 356,4 MB sul proprio Hard Disk.

Mancando le note della Patch non sappiamo quali saranno nel dettaglio le novità che verranno introdotte da questa prima Patch, per ora è noto solamente che l’update avrà il compito di correggere e a migliorare le prestazioni dei titolo.

Il peso totale di Death Stranding sarà di 55 GB, un peso modesto e di sicuro inferiore alle produzioni tripla A analoghe al titolo di Kojima Production. Dobbiamo considerare però che tale dimensione è quella richiesta all’installazione del titolo su disco e, di conseguenza, nel corso del tempo potrebbe aumentare senza problemi in seguito ad aggiornamenti ed update vari, a partire dalla Patch day one.

Vi ricordiamo che l’uscita di Death Stranding è prevista per l’8 novembre 2019 in esclusiva per PlayStation 4. Le prime recensioni della nuova opera di Hideo Kojima dagli elementi fantascientifici e horror usciranno invece il giorno 1 novembre 2019, compresa la nostra, pertanto vi invitiamo ad attenderla e a leggerla nel momento in cui verrà pubblicata, facendoci sapere le vostre impressioni come sempre. Per quanto riguarda la Patch Day One di Death Stranding, quali sono i vostri pensieri a riguardo? Diteci la vostra.