Death Stranding, la versione PC riceve il rating dall’ESRB

Uno dei titoli più peculiari ed interessanti del 2019 è stato senza ombra di dubbio alcuno Death Stranding, con l’opera prima di Kojima Productions che ha fatto incetta sia di premi e complimenti che anche di diverse critiche. In ogni caso è innegabile come il titolo abbia lasciato decisamente il segno sul panorama videoludico dello scorso anno.

A fare particolarmente scalpore nei giorni a ridosso del lancio è stato l’annuncio che Death Stranding sarebbe uscito anche su PC durante l’estate del 2020 e non sarebbe quindi rimasto un’esclusiva di PS4. Nonostante manchino ancora diversi mesi a tale periodo, l’ESRB, l’ente europeo dedito alla classificazione dei videogiochi, ha però già stabilito il rating per tale versione.

Un rating con così tanti mesi d’anticipo rispetto al lancio ufficiale è decisamente insolito e, sebbene ad oggi non siano ancora arrivate voci ufficiali a riguardo, potrebbero esserci delle novità in vista. In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte di Kojima Productions o di 505 Games, il publisher della versione PC del titolo, vi invitiamo però a contenere la gioia: nonostante il rating prematuro, infatti, Death Stranding su PC è ancora atteso per l’estate di quest’anno. Il tutto potrebbe infatti essere dovuto semplicemente al fatto che non ci saranno variazioni rilevanti sull’attesa trasposizione rispetto a quanto giù visto su PlayStation 4.

In attesa della versione PC dell’opera Death Stranding è infatti fin da ora disponibile su PS4 e si tratta di un grandissimo titolo. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente a questo indirizzo, l’ultimo titolo di Hideo Kojima è: “un gioco che lascia il segno. Hideo Kojima riserva nella storia e nel gameplay tutto il suo genio creativo, che dimostra di essere molto più audace di quanto, forse, si pensasse. La struttura di gioco, elementare e banale a una prima, superficiale occhiata, nasconde sotto di essa un sandbox efficace, vario, fantasticamente orchestrato; un game design letteralmente nuovo, inedito.”