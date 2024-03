Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox oggi vi costa LA METÀ! (-50%)

Tra le molte offerte in corso su Amazon, una in particolare attira l'attenzione degli appassionati di giochi di guida su Xbox One e Series X|S. Si tratta della promozione sulla Deluxe Edition di The Crew Motorfest, disponibile oggi a metà prezzo, solamente 44,99€! Questa è un'occasione da non perdere, considerando lo sconto del 50% sul prezzo originale di 89,99€. Il gioco trasporta i giocatori in un'avventura open world ambientata nelle Hawaii, offrendo un festival motoristico con un'esperienza di guida arcade coinvolgente e una vasta gamma di eventi da affrontare.

Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox, chi dovrebbe acquistarlo?

La Deluxe Edition di The Crew Motorfest, al momento in offerta su Amazon sotto forma di download digitale, è un titolo che si distingue per offrire un'esperienza di guida unica, adatta agli appassionati di corse in cerca di qualcosa di diverso dalle classiche simulazioni. Questa edizione speciale è stata progettata per soddisfare le esigenze di coloro che desiderano esplorare un mondo aperto ricco di vita e di eventi, offrendo una vasta gamma di veicoli tra auto, moto e veicoli fuoristrada. La libertà di esplorazione delle ambientazioni ispirate alle Hawaii, unita alla possibilità di personalizzare sia i veicoli che gli avatar dei giocatori, la rende particolarmente adatta a chi apprezza sia l'aspetto competitivo che quello estetico dei giochi di guida.

Nonostante The Crew Motorfest includa alcune opzioni di microtransazioni, queste non intaccano l'esperienza di gioco nel complesso. Ubisoft ha creato un racing game che permette a tutti i tipi di giocatori di godere appieno dell'avventura senza sentirsi svantaggiati.

La Deluxe Edition di The Crew Motorfest comprende non solo il gioco base, ma anche il pacchetto Fitted Ultimate, che arricchisce ulteriormente l'esperienza con contenuti esclusivi come la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition e la Honda Civic Type R 2021 Fitted Edition, insieme a una serie di oggetti vanity per personalizzare sia l'auto che l'avatar del giocatore.

Attualmente disponibile in promozione su Amazon, potete acquistare la Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox One e Series X|S a metà prezzo, tramite download digitale, al costo di soli 44,99€. Un'opportunità da cogliere al volo, soprattutto se state cercando un racing game che si distingua dagli altri.

Vedi offerta su Amazon