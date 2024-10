Denuvo chiude il nuovo server Discord dopo un'ondata di critiche

Denuvo, la "tanto amata" società di tecnologie anti-pirateria, ha lanciato un server Discord pubblico che è stato rapidamente inondato di contenuti inappropriati, costringendo l'azienda a limitarne l'accesso dopo soli due giorni.

L'iniziativa era stata presentata come un tentativo di aprire un dialogo con gli utenti e rispondere alle loro domande sul funzionamento del DRM Denuvo. Tuttavia, la mossa si è rivelata un boomerang, attirando migliaia di persone che hanno espresso la loro ostilità verso l'azienda attraverso meme, insulti e critiche legittime e non.

L'intero server Discord di Denuvo è stato messo in modalità di sola lettura nel giro di sole 48 ore.

Il server Discord era stato lanciato con l'obiettivo dichiarato di "dare una piattaforma per esprimere le vostre domande e ricevere le risposte che meritate da tempo". Includeva FAQ sul funzionamento di Denuvo, notizie e canali per porre domande direttamente agli sviluppatori.

Tuttavia, in breve tempo la situazione è degenerata. Come dichiarato da Denuvo stessa: "Come potete immaginare, la quantità di contenuti inappropriati ha reso la moderazione piuttosto impegnativa per il nostro piccolo team, che sta facendo questo lavoro oltre alle normali attività quotidiane".

Di conseguenza, l'azienda è stata costretta a bloccare la possibilità di pubblicare nuovi messaggi dopo solo due giorni, mentre valuta come ristrutturare il server per limitare gli abusi.

Nonostante i tentativi di moderazione, molti utenti hanno continuato a postare meme pro-pirateria, augurare il fallimento all'azienda e criticare gli effetti negativi del DRM Denuvo sulle prestazioni dei giochi.

La decisione di Denuvo di aprire un canale di comunicazione diretta con il pubblico è stata accolta con scetticismo da molti addetti ai lavori. L'azienda è infatti tra le più criticate nell'industria dei videogiochi, con molti giocatori che la accusano di impattare negativamente sulle prestazioni dei titoli protetti dal suo sistema anti-tamper.

Come commentato da un utente: "Avete attivato la modalità lenta solo per farci sperimentare i rallentamenti su Discord come in qualsiasi gioco che ha il vostro DRM?"

Denuvo ha annunciato che il server Discord (app che potete scaricare gratuitamente anche tramite Amazon) tornerà online lunedì a mezzogiorno CET con una nuova struttura. Gli utenti saranno confinati in un canale di benvenuto finché non dimostreranno di potersi comportare correttamente, per poi essere elevati allo status di "Giocatore Verificato" con accesso agli altri canali.

Resta da vedere se questa mossa riuscirà effettivamente a placare le critiche e creare un dialogo costruttivo, o se il tentativo di Denuvo di migliorare la propria immagine pubblica continuerà a rivelarsi controproducente.