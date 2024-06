PS5 integra finalmente Discord nella sua interfaccia utente

Gli utenti di PlayStation 5 possono finalmente esultare: Sony PlayStation ha annunciato - finalmente - l'integrazione di Discord nella console. Stando a quanto riportato dal blog ufficiale di PlayStation, questa nuova funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane. Grazie a questa integrazione, sarà possibile giocare a Fortnite e ad altri giochi multipiattaforma con gli amici, senza dover ricorrere a chat diverse all'interno dei giochi stessi.

PlayStation, che detiene una quota minoritaria in Discord, aveva promesso l'integrazione con il servizio di chat già dal 2021. Fino a ora, per utilizzare Discord su PlayStation 5 era necessario ricorrere ad altre app esterne e a soluzioni alternative. Prossimamente, invece, gli utenti potranno accedere alle chat direttamente dalla console, "senza dover dipendere dalle app Discord per PC o dispositivi mobili", come sottolineato dal blog.

Il lancio della funzionalità avverrà gradualmente nelle prossime settimane, iniziando dai giocatori in Giappone e Asia, per poi estendersi a Europa, Australia/Nuova Zelanda, Medio Oriente e infine nelle Americhe.

Per utilizzare la chat vocale di Discord sulla PS5 è necessario assicurarsi che la console sia aggiornata con l'ultimo aggiornamento del software di sistema e che i profili PlayStation Network e Discord siano collegati. Una volta configurato, il processo è piuttosto semplice. Basta selezionare la scheda Discord nel Centro di controllo della PS5, scegliere il server Discord o il gruppo DM a cui si desidera unirsi, scegliere il canale vocale e concludere l'operazione. In caso di chiamata, verrà inviata una notifica immediata sulla PS5.