Destiny 2 Stagione dell’Intrepido: level cap e dettagli sull’Armamento di Punta svelati

La Stagione dell’Intrepido di Destiny 2 è sempre più vicina e Bungie sta rilasciando sempre più informazioni riguardo ai contenuti presenti all’interno della nuova season. Non solo abbiamo avuto modo di vedere il calendario degli eventi italiano, ma ora possiamo anche scoprire nuovi dettagli sul level cap e sull’Armamento di Punta di Destiny 2.

Prima di tutto, il livello di Potere massimo che il personaggio può raggiungere tramite l’equipaggiamento è 1010: fino al 1000 ci si può arrivare con le ricompense minori, ma gli ultimi dieci livelli saranno ottenibili unicamente tramite l’Armamento di Punta. A questo proposito, gli sviluppatori hanno spiegato che è loro priorità semplificare il level up: per questo motivo hanno deciso che a breve anche gli Engrammi settimanali di Crogiolo, Avanguardia, Azzardo e Hawthorne contribuiranno al potenziamento del livello.

Viene inoltre indicato che il primo weekend delle Prove di Osiride (13 marzo – 15 marzo) non includerà le ultime modifiche indicate recentemente dal team (ovvero che l’artefaccio non inciderà sul livello di potere), questo poiché tali cambiamenti sono stati decisi quando ormai l’espansione era pronta, quindi servirà una settimana aggiuntiva per poter introdurre l’aggiornamento.

Vi ricordiamo che la Stagione dell’Intrepido di Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2020 e comprenderà tutta una serie di eventi che avranno luogo fino a maggio e giugno. Ci separano quindi solo pochi giorni dall’arrivo della nuova season all’interno del gioco di Bungie.

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile in formato free to play su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Google Stadia, invece, è disponibile la versione Collezione (che include più contenuti rispetto alla versione free to play) per tutti gli abbonati Google Stadia Pro senza costi aggiuntivi.