Deus Ex, Embracer Group ha cancellato il nuovo capitolo in sviluppo da oltre due anni

In base a un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, e redatto dal noto giornalista videoludico Jason Schreier, la società Embracer Group AB, al centro dell'attenzione per i recenti licenziamenti in diversi dei suoi team di sviluppo, avrebbe cancellato il prossimo capitolo di Deus Ex, in fase di sviluppo presso Eidos Montreal da oltre due anni.

In concomitanza con questa decisione, diversi membri del team di sviluppo sono stati licenziati nell'ambito di una più ampia iniziativa volta a ridurre i costi all'interno dell'azienda svedese di videogiochi.

Il report di Schreier rivela che il gioco di Deus Ex attualmente cancellato aveva già ricevuto oltre due anni di sviluppo e sarebbe dovuto entrare in produzione nel corso dell'anno.

Tuttavia la notizia della cancellazione è stata accolta con disappunto, soprattutto considerando che il progetto non era stato ancora annunciato pubblicamente. Le fonti anonime che hanno fornito queste informazioni a Bloomberg hanno anche dichiarato che Eidos Montreal si concentrerà ora su un franchise originale, abbandonando, almeno per il momento, ogni progetto dedicato al brand di Deus Ex.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Embracer in risposta al report di Bloomberg. La decisione di cancellare il gioco e licenziare parte del team di sviluppo può essere interpretata come parte di una più ampia strategia aziendale volta a tagliare i costi, una pratica che, come sottolinea il rapporto, è stata osservata in diversi team di sviluppo all'interno di Embracer negli ultimi tempi.

Va notato che Embracer ha acquisito Eidos e l'IP di Deus Ex nel 2022 da Square Enix, rendendo la cancellazione di questo progetto particolarmente significativa. Nel frattempo, il capitolo più recente di Deus Ex è rappresentato da Deus Ex: Mankind Divided, e l'annuncio della cancellazione di un nuovo capitolo ha generato parecchie incertezze sul futuro del brand.

La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Embracer aggiunge ulteriore mistero a questo sviluppo, mentre l'industria continua a osservare da vicino le decisioni aziendali della celebre società svedese.