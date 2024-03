Giochi gratis, Epic Games regala il meraviglioso Deus Ex Mankind Divided

Tra i giochi gratis offerti da Epic Games questo mese c'è una vera e propria chicca: a partire dalle 17 di oggi, 14 marzo, fino al 21 marzo potrete riscattare (a questo link) il titolo di fantascienza Deus Ex: Mankind Divided. Il gioco sarà accompagnato da The Bridge, titolo di genere puzzle gravitazionale di The Quantum Astrophysicists Guild.

Come per tutte le offerte del negozio Epic Games, una volta che i giocatori avranno reclamato ciascun titolo, sarà loro per sempre, anche dopo la fine della promozione gratuita.

Riscatta il gioco su Epic Games

Di cosa parla Deus Ex: Mankind Divided?

Deus Ex: Mankind Divided è il quinto e più recente capitolo della serie di ruolo action Deus Ex. Ambientato due anni dopo gli eventi di Deus Ex: Human Revolution del 2011, un prequel che ha rivitalizzato la serie dopo otto anni di inattività a causa del scarso successo commerciale di Deus Ex: Invisible War, il gioco si svolge nel 2029, 23 anni prima degli eventi del Deus Ex originale.

Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided seguono entrambi le vicende di Adam Jensen, il capo della sicurezza della società biotecnologica Sarif Industries. Dopo un attacco alla sede dell'azienda, Jensen è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico di aumenti radicali e utilizza le sue nuove capacità per indagare sui responsabili.

I titoli principali di Deus Ex sono stati molto apprezzati, con punteggi che si attestano negli anni '80 e '90 su Metacritic, e vengono spesso considerati fondamentali per il genere Cyberpunk. Purtroppo, un seguito di Deus Ex: Mankind Divided è stato cancellato nel 2017, interrompendo bruscamente la storia di Adam Jensen, e un recente progetto di Deus Ex in lavorazione presso Eidos Montréal è stato cancellato all'inizio di quest'anno in seguito a una massiccia ristrutturazione che ha visto 97 licenziamenti. Che la sua introduzione nei giochi gratis di Epic Games faccia avere alla serie una nuova ondata di popolarità?