Deus Ex, l'attore di Adam Jensen abbandona la serie e per noi un sogno si spezza

Poche serie sono entrate nel cuore come il meraviglioso Deus Ex. Tuttavia, recenti eventi hanno gettato un'ombra di incertezza sul futuro di questa amata serie, lasciando gli appassionati (compresi noi) senza seguiti da Manking Divided e chiedendosi cosa riservi il destino per il caro Adam Jensen.

Il recente annuncio della cancellazione di un nuovo gioco della serie Deus Ex, insieme ai licenziamenti presso lo sviluppatore Eidos Montreal, ha inevitabilmente portato malumore tra la community. L'attore Elias Toufexis, noto per aver dato voce e vita al protagonista Adam Jensen, ha espresso il suo rammarico su Reddit, salutando il personaggio con un mix di nostalgia e speranza per il futuro.

Toufexis ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione attuale e ha manifestato la sua speranza che la serie possa continuare, magari grazie all'interesse di un'altra azienda o attraverso nuovi progetti come una serie animata. Tuttavia, con la cancellazione del nuovo gioco e i recenti licenziamenti, sembra che il futuro di Deus Ex sia in bilico.

La situazione finanziaria dell'Embracer Group, la casa madre di Eidos Montreal, aggiunge ulteriori incertezze al mix. Dopo la mancata conclusione di un accordo da 2 miliardi di dollari con il Savvy Games Group e una serie di chiusure di studi e licenziamenti, l'azienda sembra navigare in acque tumultuose.

L'entusiasmo e l'affetto l'universo di Deus Ex rimangono intatti, e c'è la speranza che nuove opportunità possano emergere per far rivivere la serie, ma difficilmente rivedremo Adam Jensen.

La situazione attuale del settore dei videogiochi è un altro fattore da considerare. Migliaia di licenziamenti nell'industria nel corso del 2024 e le recenti controversie legate all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non hanno aiutato.