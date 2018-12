Devil May Cry 5: le mosse di V in un nuovo trailer

È finalmente disponibile un nuovo trailer di Devil May Cry 5, nel quale possiamo vedere le mosse uniche di “V”, il nuovo personaggio introdotto in questo capitolo. A differenza di quanto siamo abituati, il giovane combattente non impugna una spada ma un bastone. Un’arma che potrebbe sembrare poco efficace.

V, però, non affronta i nemici direttamente, come fanno Nero e Dante, ma si avvale di tre alleati, nello specifico demoni. Il primo è Griffon, l’uccello del tuono, poi abbiamo Shadow, la rapidissima pantera, e infine l’enorme Nightmare. Possiamo vederne le capacità nel trailer qui sotto.

I tre demoni possono essere controllati separatamente, questo permette di creare delle combo variegate e interessanti. Il trailer mostra anche le capacità di trasformazione delle creature. Inoltre, possiamo vedere che V è in grado di sfruttarle per muoversi: nelle fasi iniziali è possibile notare che plana grazie a Griffon e cammina sopra a un altro demone, dopo che questo ha creato una lunga lancia per colpire un nemico.

Scopriamo però altro. V pare essere alla ricerca della Spada demoniaca Sparda e, per di più, sembra pervaso da un odio profondo per Dante. Non possiamo negare di essere molto intrigati dopo la visione di questo nuovo filmato. È così anche per voi?