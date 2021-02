Diablo 2: esisteva una seconda espansione, ma fu cancellata

Mentre ci avviciniamo a grandi passi verso la BlizzCon 2021, i moltissimi fan di Blizzard cominciano a chiedersi quali nuovi annunci li attendono durante la cerimonia di apertura dell’evento. Siamo già a conoscenza che la compagnia americana ha in sviluppo Overwatch 2 e Diablo 4, e proprio a proposito della saga dark fantasy di Blizzard che arrivano in modo inaspettato aneddoti sul passato di Diablo 2, il capitolo indiscutibilmente più amato della saga.

Come tutti ben sappiamo, Diablo 2 andò ad espandersi con Lord of Destruction; un’espansione che oltre ad aggiungere due nuove classi, e ovviamente nuove armi, proponeva ai giocatori anche una nuova sezione di gameplay inedito. Quello che veniamo a scoprire oggi, dopo vent’anni dal lancio di Lord of Destruction, è che era in lavorazione anche una seconda espansione che però, non vide mai la luce.

A rivelarci questo aneddoto è stato David Brevik, il papà della saga di Diablo, il quale ha raccontato che nel periodo post Lord of Destruction aveva già cominciato a lavorare ad una seconda espansione per Diablo 2. Nella mente di Brevik il progetto aveva già una sua forma con nuove armi, aree, idee di gameplay e anche una parte di storia che erano già state scritte, poi però il tutto è presto finito nel dimenticatoio, e il creatore della saga abbandonò Blizzard.

Brevik ha anche affermato che in concomitanza a questa fantomatica seconda espansione per Diablo 2, all’epoca in Blizzard si stava lavorando ad una prima versione di Diablo 3, mai apparsa sul mercato, e ad un gioco che non venne mai annunciato. Chissà come sarebbe stata questa seconda misteriosa espansione per il secondo amatissimo capitolo di Diablo. Cosa ne pensate di questa inaspettata dichiarazione da parte di David Brevik? Vi sarebbe piaciuta una seconda espansione di Diablo 2 dopo Lord of Destruction?