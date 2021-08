Diablo 2 Resurrected: l’accesso alla beta arriverà prima per certi giocatori

Settimana scorsa abbiamo avuto le prime notizie riguardanti la beta pubblica del tanto atteso Diablo 2 Resurrected. Parliamo di uno dei remake che sta scaldando maggiormente gli animi dei giocatori e degli appassionati della saga GDR targata Blizzard, e proprio per questa grande attenzione i fan sono sempre pronti a ricevere nuove informazioni riguardo a questo grande ritorno. Ora, sembra che alcuni giocatori potranno mettere le mani sulla beta del gioco prima dell’inizio ufficiale della sessione di beta pubblica.

La beta pubblica di Diablo 2 Resurrected prenderà il via il prossimo venerdì 20 agosto. Si tratta di un evento che sarà aperto a tutti e su tutte le piattaforme, così da permettere anche di vedere come si comporta il gioco sulle diverse macchine da gioco su cui uscirà. C’è però chi potrà accedere a questa sessione di beta pubblica qualche giorno prima, dato che chiunque abbia prenotato il gioco potrà giocare già a partire da questa settimana.

Più precisamente, tutti coloro che hanno già deciso di prenotare la propria copia di Diablo 2 Resurrected potranno accedere alla beta dal 13 agosto, praticamente tra due giorni esatti. Come la precedente alpha tecnica, l’open beta sarà limitata ai primi due atti, ma non ci sarà alcun limite di livello, quindi potrete facilmente farvi strada senza alcun paletto. Saranno disponibili cinque delle sette classi del gioco completo, tra cui Paladino, Druido, Barbaro, Amazzone e Strega.

In conclusione, in questa nuova sessione di beta pubblica il multiplayer sarà abilitato, supportando fino a otto giocatori in modalità cooperativa o PvP. Questo significa che potrete fare squadra con un gruppo di avventurieri e scoprire man mano quel che Blizzard ha in serbo per voi in questo attesissimo remake di un videogioco che ha fatto letteralmente la storia del suo genere, e non solo.