Diablo 4: arriva l'evento di Halloween con diverse ricompense gratis

Diablo 4 (acquistabile su Amazon) si prepara a celebrare Halloween con un evento speciale chiamato "Meat or Treat", in programma dal 29 ottobre al 5 novembre. Blizzard Entertainment ha annunciato questa iniziativa a tema "horror" che introdurrà nuovi modificatori nei dungeon e offrirà ricompense cosmetiche gratuite ai giocatori.

Durante la settimana di Halloween, i giocatori di Diablo 4 potranno ottenere cinque oggetti cosmetici gratuiti e a tempo limitato. Questi verranno assegnati come ricompensa per l'accesso nei primi cinque giorni dell'evento, oppure potranno essere riscattati in blocco verso la fine. Tra gli oggetti spiccano la cavalcatura "The Recluse's Host" e vari trofei e armature a tema.

L'evento introduce anche modifiche al gameplay nei dungeon. I santuari avranno la possibilità di applicare un "effetto a sorpresa" oltre ai soliti modificatori, seguendo lo spirito del "dolcetto o scherzetto". Questi effetti potranno essere positivi o negativi per il giocatore, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alle esplorazioni.

Meat or Treat si inserisce in un periodo particolarmente ricco di contenuti per Diablo 4, soprattutto dopo il lancio dell'espansione Vessel of Hatred.