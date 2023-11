Diablo 4: guida alla migliore build per il Druido

Il Druido è una classe a dir poco intrigante in Diablo 4, d'altronde, chi non vorrebbe potersi trasformare in un orso mannaro o evocare lupi a comando? Nonostante ciò, la classe si è dimostrata più difficile da utilizzare rispetto alle altre, dato che, per quanto sia possibile fare uso di danni elementali come fulmini, veleno e terra, trovare la giusta sinergia tra i diversi tipi di attacco risulta alquanto complesso.

Abbiamo aggiornato la guida in base alla Stagione 2 di Diablo 4, per cui troverai le build più ottimali da utilizzare per il Barbaro.

Proprio per questo motivo di seguito vi presentiamo una guida ad alcune delle migliori build possibili per il Druido, cosicché possiate utilizzare la classe al massimo delle sue potenzialità e affrontare la vostra partita in Diablo 4 nel modo più preparato possibile.

La build del Druido che vi proporremo opta per una combinazione di abilità offensive e difensive, consentendo al personaggio di infliggere una tonnellata di danni all'inizio di un combattimento e poi puntare sulla difesa durante il ripristino delle abilità. Ovviamente, abbiamo scelto soprattutto abilità che sfruttano le capacità di trasformazione del Druido, dato che è senza dubbio l'aspetto più divertente (e devastante) della classe.

INDICE

Build Druido Dilaniante in Diablo 4

Artigliata Artigliata Rinforzato Artigliata Fiera Dilaniamento Dilaniamento Rinforzato Dilaniamento Primitivo Ululato Sanguinario Ululato Sanguinario Rinforzato Ululato Sanguinario Perseverante Dilaniamento Livello 2 Dilaniamento Livello 3 Rampicante Velenoso Rampicante Velenoso Rinforzato Rampicante Velenoso Feroce Rampicante Velenoso Livello 2 Rampicante Velenoso Livello 3 Rampicante Velenoso Livello 4 Rampicante Velenoso Livello 5 Uragano Uragano Rinforzato Uragano naturale Richiamo della Selva Richiamo della Selva Livello 2 Richiamo della Selva Livello 3 Cataclisma Cataclisma Primitivo Cataclisma Supremo Dilaniamento Livello 4 Dilaniamento Livello 5 Ululato Sanguinario Livello 2 Istinto Predatorio Istinto Predatorio Livello 2 Istinto Predatorio Livello 3 Passo Digitigrado Passo Digitigrado Livello 2 Passo Digitigrado Livello 3 Ribellione Fermezza Ancestrale Vigilanza Vigilanza Livello 2 Vigilanza Livello 3 Cambio Rapido Cambio Rapido Livello 2 Cambio Rapido Livello 3 Sensi Amplificati Sensi Amplificati Livello 2 Sensi Amplificati Livello 3 Rivelazione Elementale Tempesta Interminabile Tempesta Interminabile Livello 2 Tempesta Interminabile Livello 3 Neurotossina Intossicazione Intossicazione Livello 2 Intossicazione Livello 3 Artigli Tossici Artigli Tossici Livello 2 Artigli Tossici Livello 3

Build Lupi/Companion Druido in Diablo 4

Cataclisma Cataclisma Rinforzato Tornado Tornado Rinforzato Tornado Furioso Cataclisma Supremo Corazza del Ciclone Corazza del Ciclone Rinforzato Corazza del Ciclone Innato Tornado livello 2 Tornado livello 3 Tornado livello 4 Tornado livello 5 (Se avete punti Eccellenza, a questo punto vi consigliamo queste abilità per arrivare più velocemente al livello 15): Baluardo di Terra Baluardo di Terra Rinforzato Baluardo di Terra Perseverante Ruggito Debilitante Impulsi Selvaggi Impulsi Selvaggi Livello 2 Impulsi Selvaggi Livello 3 Abbondanza Abbondanza livello 2 Abbondanza Livello 3

Una volta arrivati al livello 15 la vostra priorità sarà svolgere la missione della classe del Druido per sbloccare Benedizione dello Spirito e scegliere il primo dono. Dopo averlo fatto, vi consigliamo di ripristinare le abilità e ricollocare tutti i punti abilità secondo l'elenco che trovate qui sotto.

Cataclisma Cataclisma Rinforzato Cataclisma Supremo Cataclisma Livello 2 Cataclisma Livello 3 Cataclisma Livello 4 Corazza del Ciclone Ululato Sanguinario Corazza del Ciclone Rinforzato Corazza del Ciclone Perseverante Ululato Sanguinario Rinforzato Rampicante Velenoso Lupi Tornado, Smottamento o Sminuzzamento [Skill Principale] Rampicante Velenoso Rinforzato Rampicante Velenoso Brutale Branco di Lupi Rinforzato Rinforzato della Skill Principale Branco di Lupi Brutale [La vostra scelta di abilità passiva per la Skill Principale] Richiamo della Selva Richiamo della Selva Livello 2 Richiamo della Selva Livello 3 Istinto Predatorio Istinto Predatorio Livello 2 Istinto Predatorio Livello 3 Ululato Sanguinario Perseverante Rampicante Velenoso Livello 2 Rampicante Velenoso Livello 3 Rampicante Velenoso Livello 4 Rampicante Velenoso Livello 5 Lupi Livello 2 Lupi Livello 3 Ribellione Lupi Livello 4 Lupi Livello 5 Corazza del Ciclone Livello 2 Ululato Sanguinario Livello 2 Corazza del Ciclone Livello 3 Ululato Sanguinario Livello 3 Corazza del Ciclone Livello 4 Ululato Sanguinario Livello 4 Corazza del Ciclone Livello 5 Ululato Sanguinario Livello 5 Cataclisma Livello 5 Passo Digitigrado Passo Digitigrado Livello 2 Passo Digitigrado Livello 3 Fermezza Ancestrale Fermezza Ancestrale Livello 2 Fermezza Ancestrale Livello 3 Vigilanza Vigilanza Livello 2 Vigilanza Livello 3 Cambio Rapido Sensi Amplificati Sensi Amplificati Livello 2 Sensi Amplificati Livello 3

Equipaggiamento

Passiamo ora a una breve sezione sull'equipaggiamento, in cui vi daremo dei consigli sulle caratteristiche da tenere in considerazione per ottimizzare al meglio la build. Ovviamente, mirate a equipaggiare solamente oggetti rari o leggendari, dato che vi forniranno delle caratteristiche speciali oltre alla mera armatura.

ARMA

Danni per secondo

Colpi critici e aumento abilità di Terra

Danni Vulnerabilità

Danni Abilità Principale

Danni a nemici feriti o in gruppo

COPRICAPO

Spirito aggiuntivo

Riduzione tempo di recupero abilità

Colpo fortunato durante lo scudo

Armatura

Generazione scudo

TORSO

Riduzione del danno durante la Fortificazione

Riduzione danni da nemici vicini o distanti

Aumento danno fisico, da orso mannaro o con abilità di Terra

Vita massima

Armatura

GUANTI

Gradi di polverizzazione

Colpo critico e aumento abilità di Terra

Velocità d'attacco

Probabilità colpo cortunato

Danno a nemici feriti

PANTALONI

Riduzione dei danni durante la Fortificazione

Riduzione danni da nemici vicini o distanti

Possibilità di schivata

Armatura totale durante la forma orso mannaro

Vita massima

Armatura

STIVALI

Riduzione costo spirito

Velocità di movimento

Possibilità di schivata

Riduzione del danno da feriti

Armatura

AMULETI

Riduzione costo spirito

Riduzione tempi di ricarica abilità

Velocità di movimento

Riduzione dei danni durante la Fortificazione

Riduzione dei danni da feriti, da nemici distanti o vicini

Probabilità colpo fortunato durante lo scudo

Danni durante la forma orso mannaro

Armatura

Colpo critico contro nemici feriti

Aumento caratteristiche abilità principali

ANELLI

Spirito massimo

Probabilità colpo critico e forza abilità di Terra

Danni vulnerabilità

Vita massima

Danno fisico

Danni a nemici in gruppo

Rigenerazione risorse

Generazione scudo

Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa di Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli su ogni aspetto del gioco, oltre a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato!