Il Druido è una classe a dir poco intrigante in Diablo 4, d’altronde, chi non vorrebbe potersi trasformare in un orso mannaro o evocare lupi a comando? Nonostante ciò, la classe si è dimostrata più difficile da utilizzare rispetto alle altre, dato che, per quanto sia possibile fare uso di danni elementali come fulmini, veleno e terra, trovare la giusta sinergia tra i diversi tipi di attacco risulta alquanto complesso.

Proprio per questo motivo di seguito vi presentiamo una guida ad alcune delle migliori build possibili per il Druido, cosicché possiate utilizzare la classe al massimo delle sue potenzialità e affrontare la vostra partita in Diablo 4 nel modo più preparato possibile.

La build del Druido che vi proporremo opta per una combinazione di abilità offensive e difensive, consentendo al personaggio di infliggere una tonnellata di danni all’inizio di un combattimento e poi puntare sulla difesa durante il ripristino delle abilità. Ovviamente, abbiamo scelto soprattutto abilità che sfruttano le capacità di trasformazione del Druido, dato che è senza dubbio l’aspetto più divertente (e devastante) della classe.

Migliori Abilità del Druido

ABILITÀ OFFENSIVE

Graffiata: questo sarà il vostro attacco base, ovvero il più usato e utilizzato per generare spirito — l’indicatore che ti consente di lanciare altre abilità —. Graffiata vi trasforma in un orso mannaro e colpisce un singolo nemico infliggendo danni consistenti, ma ha anche una discreta possibilità di essere un colpo critico, infliggendo ancora più danni. Potete anche optare per l’upgrade Graffiata Rinforzata per avere la possibilità di abbattere i nemici colpiti.

Sminuzzamento: sbriciola è una delle migliori abilità AoE a cui il Druido ha accesso. Anche in questo caso vi trasformate in un orso mannaro, colpendo il terreno di fronte a voi e danneggiando tutti i nemici che si trovano nel suo raggio. Può infliggere danni massicci ai nemici se siete abbastanza vicini, e l’upgrade Rinforzato fa sì che subirete il 20% di danni in meno per 4 secondi, consentendovi di allontanarvi a una distanza più sicura senza subire danni dagli avversari.

ABILITÀ DIFENSIVE

Ruggito Debilitante: questa è la vostra migliore opzione per quanto riguarda le abilità difensive a cui il Druido ha accesso. Rimarrete, infatti, nella forma di orso mannaro per urlare contro i nemici, riducendo i loro danni del 70% per 4 secondi. Con l’upgrade Rinforzato, otterrete anche la Fortificazione per il 22% della Vita base.

Corvi: abbiamo scelto i Corvi anziché i Lupi per il semplice fatto che i Corvi sono più focalizzati sull’area d’azione rispetto ai Lupi. Quando invocate i Corvi, questi attaccano un’area bersaglio per 6 secondi. Tuttavia, quando non vengono richiamati, uno di loro attacca comunque nemici casuali ogni 5 secondi. L’upgrade Feroce rende gli avversari vulnerabili una volta che sono stati attaccati dai Corvi, riducendo la loro difesa.

Calpestamento: questa è un’altra abilità da orso mannaro, la quale vi fa diventare immuni e caricare in avanti, abbattendo i nemici che si trovano sulla vostra strada. Insomma, non solo infligge danni massicci, ma è anche un ottimo modo per uscire da una situazione pericolosa se siete circondati da avversari o avete bisogno di curarvi. L’upgrade Selvaggio vi concede 20 spiriti extra quando viene utilizzata, il che è ottimo se volete seguire Calpestio con un’altra abilità, come Sbriciola.

Rabbia del Grizzly: infine, abbiamo l’Abilità Finale del Druido, per la quale vi consigliamo di scegliere Furia dell’Orso in modo da completare la build nel miglior modo possibile. Questa abilità è l’ultima da orso mannaro e consente di diventare una versione più potente di se stessi per 10 secondi, conferendo al personaggio un bonus del 20% ai danni e una riduzione del 20% dei danni. Man mano che il timer scorre, otterrete un aumento aggiuntivo del 3% dei danni ogni singolo secondo. Inoltre, ogni volta che uccidete un nemico durante Furia dell’Orso, il tempo nella forma viene aumentato di un secondo. È un’abilità formidabile che può davvero salvarvi durante una battaglia con un boss o in altre situazioni difficili.

ABILITÀ PASSIVE

Forza Ursina: ottenete un extra del 20% alla Vita Massima mentre siete un orso mannaro e poi per i 3 secondi successivi all’esservi trasformati in un’altra forma. Inoltre, infliggete un extra del 30% di danni mentre siete in buona salute, ovvero con la barra oltre l’80%.

Ci sono poi altre passive utili che vi consigliamo:

Istinto Predatore : aumenta il danno da colpo critico contro i nemici ravvicinati

: aumenta il danno da colpo critico contro i nemici ravvicinati Combinazione : ottenete una guarigione extra da tutte le fonti mentre siete nella forma di orso mannaro

: ottenete una guarigione extra da tutte le fonti mentre siete nella forma di orso mannaro Richiamo della Selva: i vostri compagni infliggono il 10% di danni bonus

Il Druido, come avrete intuito, dà il meglio di sé quando si trasforma in un orso mannaro, ed è per questo che abbiamo deciso di sviluppare la build in quella direzione. Ovviamente ci sono altre abilità interessanti, quindi scegliete di utilizzare questa guida un po’ come un suggerimento nei confronti di ciò a cui dare priorità.