Diablo 4: guida alla migliore build per il Tagliagole

Il Tagliagole è una di quelle classe in Diablo 4 che richiedono una grande destrezza e agilità, dato che, come intuibile dal nome, è basata sul muoversi nelle ombre e cogliere i nemici di sorpresa. In questa guida vi daremo dei consigli su come costruire una build ottimale, così da migliorare le vostre performance di gioco e diventare veramente imbattibili.

Abbiamo aggiornato la guida in base alla Stagione 2 di Diablo 4, per cui troverai le build più ottimali da utilizzare per il Tagliagole.

Build Penetrante del Tagliagole in Diablo 4 (stagione 2)

Perforazione Perforazione Rinforzato Tiro Penetrante Perforazione Fondamentale Tiro Penetrante Rinforzato Tiro Penetrante Avanzato Scatto Tiro Penetrante Livello 2 Tiro Penetrante Livello 3 Tiro Penetrante Livello 4 Tiro Penetrante Livello 5 Occultamento Occultamento Rinforzato Occultamento Contrastante Bomba Fumogena Bomba Fumogena Rinforzata Bomba Fumogena Contrastante Infusione dell'Ombra Infusione dell'Ombra Rinforzato Infusione dell'Ombra Miscelata Schianto d'Ombra Ombre Logoranti Ombre Logoranti Livello 2 Ombre Logoranti Livello 3 Scarica di Adrenalina Celerità Celerità Livello 2 Celerità Livello 3 Opportunismo Opportunismo Livello 2 Opportunismo Livello 3 Malizia Malizia Livello 2 Precisione Malizia Livello 3 Dominio delle Armi Dominio delle Armi Livello 2 Dominio delle Armi Livello 3 Scatto Rinforzato Scatto Disciplinato Concussione Attacchi Ingannevoli Concussione Livello 2 Concussione Livello 3 Passo Impetuoso Passo Impetuoso Livello 2 Passo Impetuoso Livello 3 Agilità Agilità Livello 2 Agilità Livello 3 Infusione Precisa Infusione Precisa Livello 2 Infusione Precisa Livello 3 Innervazione Innervazione Livello 2 Innervazione Livello 3 Impeto Impeto Livello 2

Build Tiro Rapido del Tagliagole in Diablo 4 (stagione 2)

Perforazione Perforazione Rinforzato Tiro Rapido Perforazione Fondamentale Tiro Rapido Rinforzato Tiro Rapido Migliorato Scatto Passo d'Ombra Passo d'Ombra Rinforzato Passo d'Ombra Metodico Scatto Migliorato Occultamento Occultamento Rinforzato Occultamento Contrastante [passate a "Tiro Rapido Avanzato dopo aver sbloccato i punti Combo] Raffica Raffica Rinforzata Raffica Avanzata Opportunismo Opportunismo Livello 2 Opportunismo Livello 3 Malizia Malizia Livello 2 Malizia Livello 3 Scarica di Adrenalina Celerità Celerità Livello 2 Celerità Livello 3 Dominio delle Armi Dominio delle Armi Livello 2 Dominio delle Armi Livello 3 Passo Impetuoso Passo Impetuoso Livello 2 Passo Impetuoso Livello 3 Specializzazione: Pugnali Tiro Rapido Livello 2 Tiro Rapido Livello 3 Tiro Rapido Livello 4 Tiro Rapido Livello 5 Raffica Livello 2 Raffica Livello 3 Raffica Livello 4 Raffica Livello 5 Agilità Agilità Livello 2 Agilità Livello 3 Solido Solido Livello 2 Solido Livello 3 Assalti Prosciuganti Assalti Prosciuganti Livello 2 Assalti Prosciuganti Livello 3 Impeto Impeto Livello 2 Impeto Livello 3 Perforazione Livello 2 Perforazione Livello 3 Perforazione Livello 4 Perforazione Livello 5

Equipaggiamento

Armi

+ Valore di DPS, Danno ai Nemici Vulnerabili, Destrezza, Danno ai Nemici Sotto Controllo

+ Danno ai Nemici Vicini, Danno dell'Abilità Principale

+ Danno ai Nemici Storditi

Elmo

+ Velocità di Attacco Base, Riduzione del Tempo di Recupero, Armatura

+ Massima Vita, Durata del Controllo di Folla

+ Destrezza

+ Energia Massima

Busto

+ Armatura, Riduzione del Danno, Riduzione del Danno dai Nemici Vicini, Riduzione del Danno dai Nemici Distanti

+ Massima Vita

+ Destrezza

+ Danno, Danno Fisico

Guanti

+ Livelli di Fuoco Rapido, Livelli di Rafaga, Velocità di Attacco, Possibilità di Colpire Fortunosamente

+ Destrezza, Danno Critico con Abilità Infuse, Possibilità di Colpire Criticamente Nemici Feriti

+ Danno ai Nemici Feriti

Pantaloni

+ Armatura, Riduzione del Danno, Riduzione del Danno dai Nemici Vicini, Riduzione del Danno dai Nemici Distanti

+ Massima Vita, Probabilità di Schivata, DC contro Nemici Vicini

+ Destrezza

Stivali

+ Riduzione del Costo di Energia

+ Velocità di Movimento, Livelli di Scatto

+ Destrezza, Probabilità di Schivata, DC contro Nemici Distanti

+ Riduzione del Danno mentre Ferito

Gioielli

+ Livelli di Abilità Passiva Destrezza Gelida

+ Riduzione del Tempo di Recupero, Armatura, Velocità di Movimento

+ Riduzione del Costo di Energia

+ Riduzione del Danno, Riduzione del Danno dai Nemici Distanti, Riduzione del Danno dai Nemici Vicini

+ Percentuale di Destrezza

+ Durata del Controllo di Folla

+ Possibilità di Colpire Criticamente Nemici Feriti

+ Danno

Anelli

+ Possibilità di Colpire Criticamente, Danno ai Nemici Vulnerabili, Danno ai Nemici Sotto Controllo

+ Danno ai Nemici Vicini, Massima Vita

+ Massima Energia, Generazione di Risorse, Possibilità di Colpire Fortunosamente

Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa di Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli su ogni aspetto del gioco, oltre a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato!