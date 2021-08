Diablo 4: il director lascia Blizzard, brutte notizie per il gioco

Giusto ieri sono emerse nuove importanti novità sul tanto atteso remake di Diablo 2, con alcuni giocatori che hanno appreso di poter accedere alla prossima beta pubblica con largo anticipo. Oggi invece le attenzioni sono tutte rivolte verso Diablo 4, ma le notizie che dobbiamo riferirvi non sono affatto tra le più entusiasmanti. A quanto pare, infatti, il game director che stava lavorando al nuovo progetto avrebbe lasciato Blizzard insieme ad un paio di altre personalità importanti per la compagnia.

Come viene segnalato da Kotaku, il game director di Diablo 4 Luis Barriga, il lead designer Jesse McCree e il designer di World of Warcraft Jonathan LeCraft hanno recentemente lasciato Blizzard lo scorso mercoledì. A confermare questa notizia è stata una fonte di Kotaku, la quale ha dichiarato alla redazione che i nomi di questi tre sviluppatori ora non sono nemmeno più visibili nella directory interna di Blizzard.

Come se non bastasse, poco dopo è arrivata anche la conferma da parte di un portavoce di Activision Blizzard, il quale ha voluto chiarire la situazione dichiarando quanto segue: “Possiamo confermare che Luis Barriga, Jesse McCree e Jonathan LeCraft non sono più con l’azienda. Abbiamo un elenco di sviluppatori talentuosi e, ove appropriato, sono stati assegnati nuovi leader. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a progredire, offrire esperienze straordinarie ai nostri giocatori e andremo avanti per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo per tutti“.

Al momento non è stato specificato come la cosa impatterà lo sviluppo di Diablo 4, ma è molto probabile che un cambio di leadership come quello che sta accadendo avrà delle conseguenze anche nell’iter di produzione del tanto atteso nuovo quarto capitolo della saga Blizzard; incrociando le dita di poter rivedere presto in gran forma questo progetto.