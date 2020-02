Diablo 4: Blizzard svela nuovi dettagli e mostra il design dei nuovi nemici

Come è stato promesso durante l’annuncio di Diablo 4, Blizzard ha rivelato alcune informazioni sullo stato dello sviluppo del gioco con il primo di una serie di aggiornamenti. La compagnia statunitense in questa circostanza ha voluto mostrare l’interfaccia del gioco, le opzioni per il supporto al controller, per poi passare a mostrare il design di alcuni nuovi mostri e nemici, compresa una nuova fazione chiamata “i Cannibali”.

Tramite un comunicato ufficiale, Blizzard ha mostrato come il design dell’inventario in Diablo 4 sia stato modificato avvicinandolo a uno stile visivamente più realistico. Anche la luminosità e la saturazione degli sfondi e delle icone sono stati rivisitati. L’obbiettivo di Blizzard è quello di “creare un’interfaccia utente decisa e realistica, bilanciandone allo stesso tempo la facilità d’uso”.

L’aggiornamento rivela anche una fazione di nemici, i Cannibali; un gruppo di mostri che usa attacchi in mischia e che si muove ad una velocità disarmante. “Alcuni Cannibali possono colmare il divario dal giocatore saltando gli ostacoli, mentre altri si muoveranno rapidamente con grande abiltà. Tutto ciò fornisce un’esperienza molto diversa, e dà al giocatore meno tempo per pensare, rendendo così il combattimento ancor più frenetico.”

Quest’ultimo aggiornamento non include alcuna nuova informazione riguardo alla data di uscita di Diablo 4, ciò che sappiamo al momento a riguardo è che ci vorrà ancora diverso tempo prima di poter mettere le mani sul nuovo capitolo dell’amatissima saga di Blizzard. Cosa ne pensate delle nuove informazioni su Diablo 4?