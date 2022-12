In molti pensavano che dopo i molteplici annunci che hanno preso vita durante i The Game Awards 2022, sarebbe dovuto passare del tempo prima di vedere qualcosa di nuovo e di molto interessante. Ebbene, così non è stato, dato che in queste ore gli autori di Ender Lilies (ecco la nostra recensione), uno dei metroivania più affascinanti degli ultimi anni, se ne sono usciti annunciando un nuovo gioco che sembra essere il matrimonio perfetto tra Diablo e Final Fantasy.

Il gioco in questione si chiama Redemption Reapers, e vede il coinvolgimento nello sviluppo di Masayuki Horikawa: uno dei director dell’iconica saga di Fire Emblem. Ancora una volta Horikawa lavora a un titolo che principalmente offre ai giocatori un’esperienza strategica, ma quel che colpisce fin dai primi istanti del trailer d’annuncio è senza ombra di dubbio l’ambientazione e i personaggi di questo nuovo mondo dark fantasy.

La visuale isometrica, la cupezza del mondo in cui si trovano i personaggi e molti dei rimandi visivi sembrano riprendere il mood fantasy di un Diablo classico, ma le ispirazioni palesi non finiscono qui. Proprio lo stile dei personaggi, i loro volti e il design di alcuni guerrieri ha un tocco da Final Fantasy che farà felici tutti gli appassionati di quel tipo di estetica. Questo mix permette a Redemption Reapers di presentarsi in modo molto solido nonostante possa ricordare i due popolari franchise già citati.

Oltre al primissimo trailer d’annuncio, sappiamo ancora poco del prossimo gioco di Binary Haze Interactive e Adglobe, ma grazie alla pagina Steam dedicata possiamo scovare qualche dettaglio più che interessante. Il titolo dovrebbe vedere la luce nel corso del mese di febbraio 2023, ma al momento non abbiamo ancora una data di uscita meglio specifica.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.