In un gioco free-to-play è molto spesso semplice calcolare (o fare stime approssimative) di quanto possa costare potenziare un personaggio o sbloccare alcuni elementi in-game. Non è stato esente da un simile calcolo Diablo Immortal, che nel corso degli ultimi giorni ha attirato una serie di critiche per via dei costi relativi al potenziamento del proprio personaggio.

Stando a quanto riportato in un lungo video di Bellular News, per potenziare al massimo il proprio personaggio sarebbero necessari circa 100.000 Dollari o 88.000 Sterline. In Diablo Immortal esistono tre sistemi di progressione: quello classico a esperienza guadagnata, quello dedicato all’equipaggiamento e quell delle Gemme Leggendarie ed è proprio su quest’ultimo che si basano le microtransazioni. Le gemme sono rare e il loro drop non è garantito, quindi un giocatore free-to-play potrebbe non riuscire mai ad acquisirle tutte almeno in un breve periodo di tempo. Blizzard le ha però inserire nelle loot box (ovvero le casse premio) del gioco, ma anche qui il loro drop non è garantito al 100%.

Il prezzo è stato calcolato sul costo delle casse premio, ma è chiaro che si tratti ovviamente di una stima. Al video che spiega i costi stimati per potenziare al massimo il proprio personaggio si sono poi unite le critiche di Jez Corden, giornalista di Windows Central, che su Twitter ha espresso tutta la sua frustrazione. “Avrebbe potuto essere uno splendido MMO casual di Diablo, ma le meccaniche pay to win rischiano di danneggiare qualsiasi partita. Il PvP sarà una barzelletta per tutti coloro che non spenderanno denaro”, le parole del giornalista affidate al social network.

Diablo Immortal is manipulative and sneaky with its monetization. It comes in layers that are hidden to new players, and gradually ramps up in intensity the more you play. I've still not felt like I had to pay for anything to progress, but I am curious if that'll change soon. — jez (@JezCorden) June 6, 2022

Diablo Immortal è disponibile dal 2 giugno 2022 su PC (in versione open beta), iOS e Android. Il gioco venne annunciato nel 2018 e inizialmente la sua uscita era prevista solamente su device mobile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.