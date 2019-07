Dino Crisis Remake: il progetto fan made in Unreal Engine 4 si mostra in alcuni video

Un team indipendente si è avventurato nella realizzazione del remake di Dino Crisis, celebre gioco Capcom. Ecco alcuni video del progetto in Unreal Engine 4.

Il remake di Resident Evil 2 operato da Capcom ha scaldato il cuore dei fan, creando all’interno della community un moto entusiastico incredibile. In seguito al fantastico risultato legato alla riedizione dell’avventura di Leon e soci, ecco che i giocatori di tutto il mondo hanno iniziato a chiedere alla software house nipponica altri giochi in questo stile.

Uno dei più acclamati, è sicuramente il meraviglioso e indimenticabile Dino Crisis, diventato un vero e proprio cult per i fan del genere.

Nonostante questo, però, Capcom non ha mai dichiarato vero interesse nell’avventurarsi nello sviluppo di questo remake, motivo per i quale un team indipendente, Team Arklay, si sta dilettando nella realizzazione di alcuni video di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il remake di Dino Crisis.

Il motore di gioco utilizzato è il malleabile Unreal Engine 4, e il risultato è sicuramente intrigante: nei video qui di seguito potete apprezzare alcuni interni dell’ambiente di gioco, il report iniziale e altre chicche.

Ovviamente non sappiamo se questo progetto fan made vedrà mai la luce, ma sicuramente ad oggi rappresenta un ottimo modo per riscoprire in chiave moderna un titolo molto apprezzato. Speriamo che il futuro ci riservi qualche sorpresa, d’altronde Dino Crisi meriterebbe una riedizione moderna in stile Resident Evil 2.