Princess Peach: Showtime finalmente in sconto! Acquistalo subito su Amazon!

Divertente, variegato e colorato, Princess Peach: Showtime è un titolo davvero sorprendente, pensato per ruotare completamente attorno alla celebre Principessa del Regno dei Funghi, per la prima volta al centro dell'attenzione di un titolo per home console! Un gioco, insomma, davvero interessantissimo e che, non a caso, in fase di recensione avevamo premiato con un sonoro 8, lodandone le peculiarità e, soprattutto, l'estro!

Princess Peach: Showtime!, chi dovrebbe acquistarlo?

Princess Peach: Showtime! è un adventure in salsa platform tutto incentrato sull'istrionismo di Peach, e della sua capacità, in questo gioco, di vestire i più diversi panni, scostandosi pesantemente dal ruolo di "damigella in pericolo" dal quale, a ben vedere, Nintendo aveva già distaccato il personaggio nella recente (ed acclamata) pellicola animata dedicata a Super Mario (a proposito: potete recuperare il film per appena 7 euro a queste coordinate Amazon!)

Ambientato interamente all'interno di un teatro, Princess Peach: Showtime! ci propone una Peach forte e determinata, intrappolata nel magico "Teatro Splendente", dove, accompagnata da un fiocco magico parlante di nome Stella, dovrà affrontare la minaccia di una villain inedita, chiamata Uva Spina. Qui, utilizzando il potere dello "splendore", la nostra novella eroina potrà trasformarsi in diversi ruoli, dall'investigatrice alla pasticciera, dalla spadaccina alla guerriera marziale, utilizzando di volta in volta abilità uniche che le permetteranno di venire a capo dei livelli, le sfide e gli enigmi proposti dal gioco, assicurando così anche un'esperienza di gioco sempre fresca, varia e stimolante, rendendo questo titolo adatto ad un pubblico di tutte le età.

Bellissimo e divertente da giocare, oltre che da vedere, grazie ad un comparto animazioni davvero eccezionale, e più che in linea con quella che è la tradizione e la perizia di Nintendo con i suoi first party, Princess Peach: Showtime! è un titolo gradevole e davvero ben confezionato che, venduto com'è a prezzo scontato, è più che in grado di offrire un divertimento spensierato e coinvolgente, grazie non solo alle peculiarità di Peach, ma anche e soprattutto ad una pletora di segreti e collezionabili che, ne siamo certi, vi terranno incollati per ore!

