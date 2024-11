Donkey Kong Country Returns HD: Preordina Ora e ottieni bonus esclusivi!

Se siete appassionati delle avventure del leggendario Donkey Kong, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta sul My Nintendo Store. In occasione del lancio di Donkey Kong Country Returns HD, disponibile in preordine al prezzo di 59,99€, Nintendo ha deciso di sorprendere i suoi fan con un’esclusiva serie di bonus che renderanno ancora più speciale il vostro acquisto.

Preordinando il gioco, infatti, riceverete in regalo un set di spille a tema Donkey Kong e un panno in microfibra ideale per mantenere puliti schermi, occhiali e altri dispositivi. Un’aggiunta pratica che si abbina perfettamente all’entusiasmo per il ritorno in HD di uno dei platform più iconici di sempre! Ma le sorprese non finiscono qui: aggiungendo solo 7€ in più, avrete accesso anche a un esclusivo marsupio e a un portapenne a forma di barile, per portare ovunque con voi lo spirito del mondo di Donkey Kong.

Prenota su My Nintendo Store

Donkey Kong Country Returns HD, perché preordinarlo?

Questo ritorno in alta definizione di Donkey Kong Country Returns promette di riportare sulle vostre console tutta l’azione, il divertimento e la sfida che ha reso celebre la serie. Con una grafica migliorata e ottimizzazioni per Switch, il gioco sarà una vera delizia sia per i nostalgici che per i nuovi giocatori pronti a scoprire le avventure dell’iconico gorilla e del suo compagno Diddy.

I preordini sono già aperti sul My Nintendo Store, il negozio ufficiale che offre una vasta gamma di prodotti esclusivi Nintendo, dalle console ai giochi, fino agli accessori e al merchandising. Approfittare del preordine significa assicurarsi non solo il gioco, ma anche una serie di gadget unici che non saranno disponibili altrove.

My Nintendo Store è il punto di riferimento ufficiale per tutti gli appassionati del mondo Nintendo. Qui troverete tutto ciò che vi serve per arricchire la vostra collezione, inclusi giochi in versione fisica e digitale, Amiibo e accessori esclusivi. È il luogo perfetto per scoprire promozioni, offerte speciali e contenuti esclusivi riservati ai fan più fedeli.

Non perdete l’opportunità di vivere un viaggio indimenticabile con Donkey Kong e i suoi amici! Con il preordine di Donkey Kong Country Returns HD, potrete immergervi nell’avventura con stile grazie agli omaggi esclusivi e agli accessori aggiuntivi disponibili solo per un periodo limitato.

