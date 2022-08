Un funerale è molto spesso un momento molto personale. Ogni persona al mondo reagisce in maniera diversa: c’è chi riesce a piangere, chi invece si sente a disagio, chi ancora è vittima di attacchi di panico o cedimenti. L’addio a una persona cara (e non solo) è un momento che va vissuto in maniera molto personale. E poi c’è chi ha deciso che in realtà una messa funebre andrebbe solamente rovinata, fortunatamente non nella vita reale. E a deciderlo sono stati i creatori di Don’t Ruin a Funeral, videogioco indipendente e molto basilare comparso su Itch.io.

Don’t Ruin a Funeral è esattamente ciò che state pensando che sia: un mini gioco, dove nel bel mezzo di una cerimonia funebre, è possibile compiere azioni fuori luogo, come ballare, sparare, baciare qualcuno, picchiare o fare un backflip. Il funzionamento è molto semplice: si spawna all’interno di un cimitero dove si sta svolgendo il funerale e mentre i parenti piangono si decide (casualmente) un’azione da compiere. A quel punto, premendo il tasto E della tastiera, si esegue il tutto. E dopo che succede? Semplicemente, il gioco si resetta e si ricomincia da capo. Facile, veloce e ricco di black humor.

Il titolo è frutto esclusivamente di un piccolo team di persone e al di là dell’idea, decisamente folle e alquanto strana, non ci sono molti altri elementi di gameplay. Ogni partita si riduce, infatti, ad appena una manciata di secondi. Nonostante la sua semplicità, dietro ci sono diversi developer, come a voler ricordare che ogni videogioco non si può quasi (mai) programmare interamente da soli.

Potete giocare a Don’t Ruin a Funeral semplicemente visitando la pagina di Itch.io. Se siete invece in cerca di esperienze decisamente più corpose, il nostro consiglio non può che andare a due giochi indipendenti che hanno debuttato nel corso delle ultime settimane di luglio, ovvero As Dusk Falls e Stray. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.