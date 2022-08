Quasi inaspettatamente, luglio si è rivelato un mese davvero ghiotto per tutti i player. L’uscita di Stray, passata per certi versi anche in sordina, ha generato una piacevole frattura di mercato in questa calda estate. Ottenuto il largo consenso della critica, l’opera sviluppata da BlueTwelve Studio ha raggiunto le case di molti amanti di gatti e di fruitori in cerca di una piacevole sfida estiva. Ciò che ha reso necessario questa guida al platino non è solo il genuino exploit dell’opera, ma anche l’insolito connubio di utenti che si sono avvicinati a Stray. Sarà perché i gatti sono sinonimo di amore e dolcezza, sarà perché l’ambientazione è oltremodo curiosa e a tratti bizzarra, ma tutti ha almeno posato l’occhio sulla mascotte.

Data l’affluenza di persone che si è cimentata nell’esperienza – e nella sfida – di avere quattro zampette è ormai vertiginosa, ci siamo sentito in dovere di illustrarvi i modi più semplici ed efficienti per completare in modo assoluto il vostro viaggio ludico. Fortunatamente, anche per coloro che non sono troppo inclini al collezionismo, il platino di Stray non risulta essere ostico o tedioso, quindi basta armarvi di controller e un pizzico di pazienza. Senza ulteriori indugi scendiamo nel dettaglio ed esaminiamo i vari obiettivi che, vi invito a ricordare, non vi prenderanno più di una manciata di ore. Solo 25 trofei vi separano dal completare al massimo l’avventura felina di quest’estate. Benvenuti nel miaoverso!

TROFEI BRONZO

Boom Chat Kalaka : fai uno slam dunk.

Ci sono dei piccoli momenti durante la storia principale in cui potrete fare il gatto a tutti gli effetti e essere un vero giocherellone. Nel capitolo 4 ci sarà un momento in cui avrete l’occasione di discutere con un simpatico robot e, sulla destra, potrete scorgere una palla da basket. L’obiettivo è quello di avvicinarvi ad essa e farla rotolare fino al canestro che avrete sotto di voi. Se non riuscite subito, potrete tranquillamente ricaricare la partita e la palla tornerà al punto iniziale.

Vite esaurite : muori 9 volte.

Un trofeo auto esplicativo: dovrete perdere con il vostro micetto per nove volte. Il punto è…avrete il cuore di farlo?!

Il re dello scratch : graffia il vinile al club.

La musica di altri tempi ha sempre il suo fascino, così come i vinili. I gatti, da buoni intenditori di musica quali sono, non possono lasciarsi scappare un vinile da grattugiare. Nel nono capitolo sarete dentro a un club e li potrete prendere uno di questi stupendi ruderi musicali. Posizionatelo sul palco e premete triangolo per per ascoltare la miao-lodia.

Salto mancato : precipita all’interno della città.

Trofeo auto esplicativo. Si sa che i gatti atterrano sempre sulle zampe, ma non ha senso sempre metterli alla prov…AAAAAH!

Il gatto di ha mangiato la lingua? : usa B-12 per tradurre la lingua dei robot.

Trofeo auto esplicativo e legato alla storia, impossibile da mancare. “Fortunatamente i robot sono più chiari degli umani” cit mai miagolata da un gatto.

La curiosità uccise il gatto : indossa la busta di carta.

Torniamo di nuovo nel capitolo 4, sempre dal robot che aveva sulla destra la palla da basket. Questa volta abbiamo altri modi per divertirci ed essere un gatto curioso. Su una scatola, dopo aver parlato con il nostro amico metallico, è adagiata una busta con cui è possibile interagirci, premendo triangolo. Fatelo e potrete ammirare il leggendario gatto-busta.

Scacco gatto : prova a giocare a mahjong con i robot.

Una volta raggiunto il villaggio nel capitolo 9 di Stray, non gironzolate troppo e cercate una scala sulla sinistra che vi possa condurre ad una stanza. Lì dentro troverete due amiconi di metallo intenti a misurare le loro capacità in un gioco troppo da umani. Salta su quel tavolo e fagli vedere come i gatti di una volta sapevano imporsi!

Telegatto : fai zapping su tutti i canali televisivi.

Nel corso della storia principale dovrete incontrare un robot dall’aspetto esotico, che si paleserà davanti a voi con un cappello di paglia piuttosto vistoso. Sotto alla sua casa scorgerete senza troppi problemi un salottino improvvisato. Mettetevi comodi sul divano e interagite con il telecomando finché non vi sbloccherà il trofeo.

TROFEI ARGENTO

Chiacchierone : miagola 100 volte.

Trofeo auto esplicativo. Premete cerchio un sacco di volte. Ci siamo miao-intesi?

La gatta sul tetto che scotta : salta 500 volte.

Trofeo auto esplicativo, impossibile da mancare. Premi X sulle sporgenze. SPIDER-CAT!

Giornata produttiva : dormi per più di un’ora.

Vi ricordate il capitolo 4 e il nostro amico robot? Ecco, in quella zona sono presenti diversi piccoli letti in cui fare un pisolino. Interagite con uno di essi, lasciate il controller senza premere nulla e non spegnete Stray. Semplicemente aspettate con il vostro micio e sbloccherete il trofeo. Non facciamo gli ipocriti su, avete speso il vostro tempo in modo peggiore, ora almeno avete un gattino da contemplare!

Gommini felpati : percorri tutta l’Infracittà senza farti beccare dalle sentinelle.

Ci sarà un momento particolare durante la storia in cui due robot adageranno la vostra scatola per terra e voi potrete uscire, trovandovi a tutti gli effetti nella parte bassa della città. Qui dovrete fare un breve percorso stealth di meno di 10 minuti. Non ci sono consigli particolari da seguire o stratagemmi malvagi, diciamo che è vostro compito evitare le luci colorate e, nel malaugurato caso in cui una di quelle diventi gialla o rossa, vi consigliamo di ripartire dal punto di salvataggio iniziale. Cercate di memorizzare la ronda dei singoli robottini e il tempo che impiegano a tornare in posizione, questo perché voi sarete sempre molto più veloci di loro.

Mai più solo : incontra B-12.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare. Il miglior amico di un gatto è il robot, perché può essere graffiato senza danni. Fatti.

Al-Cat-Raz : finisci in prigione.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare. Non male il gioco di parole, chapeu.

Miaolodia : consegna tutti gli spartiti a Morusque.

Trovare gli spartiti del robot più musicale di Stray non sarà un problema grazie alla nostra guida dedicata.

Il migliore amico del gatto : strusciati su 5 robot. Fortunatamente ci sono ben più che 5 robot su cui strusciarsi all’interno del gioco e tra le due run potrete sicuramente coccolare gli stessi. Vi consigliamo il capitolo 4 e 10, in cui troverete sicuramente più amici a cui fare le coccole. Letteralmente il capitolo 4 è il più importante del gioco.

Territoriale : graffia in ogni capitolo.

Ci sono 12 capitoli in Stray e 12 punti in cui potrete graffiare, uno per ognuno. Vi basterà interagire con ognuno di essi per marcare il vostro territorio e…ovviamente farvi le unghie!

Nel primo capitolo lo troverete su un albero, dopo aver saltato un muretto di pietra in compagnia degli altri gattini, lo troverete alla vostra sinistra. Nel secondo capitolo, quando sarete nel salotto della casa, vi basterà farvi le unghie su quei costosissimi tappeti persiani alla vostra destra e sinistra per segnare il territorio. Conosco televenditori che non ne sarebbero entusiasti.. Nella casa a soqquadro, vi basterà oltrepassare le tendine per entrare nella stanza più buia. Sulla vostra destra noterete un tappeto. Nel quarto capitolo c’è una stanzetta con dei robot in preghiera e un tappeto al centro. Lucidatevi davanti a loro! Sui tetti del quinto capitolo troverete un tappeto rosso sotto a un’insegna stradale con il clacson. Fatevi le unghie senza far rumore. Nel sesto capitolo fatevi le unghie sul tappeto nella stanza con tutte le piantine e quella strana musica in sottofondo che non riesco a dimenticare… Nel settimo capitolo troverete una stanza con uno strano orologio azzurrino attaccato al muro e della carta da parati logorata. Avvicinatevi al muro per marcare il territorio. Nell’ottavo capitolo fate aprire al robottino il caveau sotterraneo. Troverete una lastra di metallo accanto a dei sacchi della spazzatura alla vostra sinistra dove segnare il vostro marchio. Nel nono capitolo, accanto ai due robot che stanno giocando sul tavolo, troverete uno strano tappeto vicino a una scala e un letto. Prova graffio poi evviva! In questo capitolo dovrete cercare nell’area con il negoziante robot per trovare una macchina seduta vicino a un muro con un gattino della fortuna al suo fianco. Accanto a lui potrete farvi le unghie sul tappeto e magari sperare in una bella botta di pelo. Nel capitolo undici, dopo aver rinchiuso il robot di sorveglianza e scortato il vostro amico nella stanza, potrete passare sotto una piccola grata sulla destra. Seguite il percorso e vi troverete su uno spiazzale con due alberi, grattate quello a sinistra. Nel capitolo dodici, nella stanza con i distributori di cibo, dovrete risolvere un puzzle ambientale per far spostare un robot sotto il quadro elettrico della sala. Fatelo, saliteci sopra e aprite il pannello per graffiare sui circuiti!

TROFEI ORO

Non dire gatto… : completa il primo inseguimento con gli Zurk senza farti beccare.

Un trofeo all’apparenza molto semplice, ma che può celare delle insidie se non affrontato con la giusta miao-tologia. Gli Zurk sono piccoli esserini che cercheranno di ostacolare la vostra corsa e dovrete fare di tutto per evitare i solo salti laterali. Il punto è proprio questo: essi perlopiù spunteranno fuori da piccole vie alla vostra sinistra e destra, pertanto vi basterà analizzare i punti più strani nel percorso per anticiparli. Il consiglio principale è quello di procedere a zig zag per tutta la durata della corsa e non avrete grossi problemi, se non qualche tempistica da calcolare, ma si tratta di abitudine. Chissà in quanti altri giochi o film il correre a zig zag avrebbe saltato la pellaccia…

Pacifista : completa le sewers senza uccidere nessuno Zurk.

Veloce come il vento : completa il gioco in meno di 2 ore.

Completare Stray in due ore non è difficile, anche se non avete quattro zampette e un pelo soffice.

Gatto matto : raggiungi l’Infracittà.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Pioniere : completa il gioco e spalanca la città.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Adesso ricordo : riunisci tutti i ricordi di B-12.

Per trovare facilmente tutti i ricordi del vostro piccolo robot vi basterà leggere la nostra semplice guida ai ricordi.

Spille : raccogli tutte le spille.

L’eleganza di un gatto prima di tutto ovviamente, e per questo eccovi la nostra guida alle spille e dove trovarle.

TROFEO PLATINO

Tutto fatto : sblocca tutti i trofei.

Ora sei un gatto anche te, io ne andrei fierrrro! Stray ti ama.