DOOM, compie 30 anni uno dei giochi più importanti della storia

Dicono che il tempo passi in fretta quando ci si diverte e in effetti sembra proprio così per uno dei videogiochi più importanti di sempre.

DOOM compie ben 30 anni e mentre attendiamo un articolo speciale che arriverà nel corso del weekend, riscopriamo velocemente una delle esperienza videoludiche più amate di sempre.

Per chi non conoscesse il gioco (anche se sembra altamente improbabile) sappiate che si tratta di un popolare franchise di videogiochi sparatutto in prima persona che ha avuto origine nel 1993. Sviluppato da id Software, il gioco è stato creato da John Carmack e John Romero, ed è considerato uno dei pionieri del genere FPS.

La trama di DOOM coinvolge un marine spaziale senza nome, comunemente chiamato "Doomguy" o "Doom Slayer" (negli ultimi capitoli), che si trova coinvolto in situazioni apocalittiche su Marte e in ambienti infernali. Nei suoi panni, infatti, dobbiamo affrontare orde di demoni provenienti dall'inferno, usando un vasto arsenale di armi per sopravvivere.

DOOM è sempre stato un gioco pensato per essere frenetico, rapido e violento. Motivo per il quale il terzo capitolo della serie è stato uno dei capitoli più amati/odiati dell'intero franchise, principalmente dovuto al fatto che si decise sul rallentare l'azione per renderlo molto più horror, puntando maggiormente sull'atmosfera.

La serie è tornata ai suoi albori con gli ultimi due capitoli, DOOM (2016) e DOOM Eternal (2020), che hanno saputo dar vita a una nuova formula senza però tradire il passato.

Nel frattempo tantissimi sviluppatori stanno mandando i loro auguri al noto gioco. Un esempio concreto sono gli autori di Gears of War, che hanno sottolineato il fatto che il gioco non sarebbe mai esistito senza l'ispirazione di DOOM.