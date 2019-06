DOOM Eternal: data di uscita, trailer gameplay e dettagli sull’online

DOOM Eternal è stato mostrato all'E3 2019 e abbiamo potuto scoprire la data di uscita, un nuovo trailer e la modalità online. Ecco i dettagli.

L’E3 2019 di Bethesda è stato carico di novità, sia in termini di nuovi contenuti per giochi già distribuiti (come Blades e Fallout 76) ma anche in termini di nuovi giochi, come Deathloop e Ghostwire Tokyo. Ora, però, arrivano forse le informazioni che i fan di Bethesda attendevano da più tempo: tanti nuovi dettagli su DOOM Eternal.

Insieme a un nuovo trailer, abbiamo a potuto scoprire che DOOM Eternal potrà contare di una modalità multiplayer chiamata semplicemente “Battle Mode”, perfetta per distruggere e far saltare in aria cose con i propri amici.

La parte più interessante, però, è stato l’annuncio della data di uscita: DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2019 e sarà incluso nella line-up di lancio di Google Stadia, oltre a essere rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, prenotando il gioco sarà possibile ottenere la skin DOOM Revenant da utilizzare nella modalità online suddessa, oltre al livello “Master della base dei seguaci” e la skin per fucile a pompa chiamata “Flashback”.

