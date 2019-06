Ghostwire Tokyo: ecco il nuovo gioco di Mikami annunciato da Bethesda

Shinji Mikami ha annunciato il proprio nuovo gioco, Ghostwire Tokyo, durante la conferenza di Bethesda dell'E3 2019. Ecco il trailer e i dettagli.

Durante la conferenza dell’E3 2019 è salito sul palco Shinji Mikami, creatore di The Evil Within: lo sviluppatore non ha però presentato il terzo capitolo della serie, ma ha mostrato un nuovo gioco. Parliamo di Ghostwire Tokyo, un titolo che ci vedrà nei panni di un uomo che deve indagare su una serie di sparizioni misteriose all’interno della città di Tokyo. In città si annida un antico male ed è nostro compito liberarci di esso.

Si tratta di un’avventura d’azione con elementi orrifici. È stato condiviso un trailer che potete vedere qui sotto.

Attualmente non è stata condiva una data di uscita ne le piattaforme che sulle quali sarà pubblicato il gioco. Non possiamo fare altro se non attendere novità nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate di questo nuovo titolo?