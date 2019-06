Deathloop: ecco il trailer del nuovo gioco dei creatori di Dishonored

Durante l'E3 2019 è stato mostrato un nuovo gioco di Bethesda: Deathloop; ecco il trailer e tutti i dettagli svelati durante la conferenza Bethesda.

Bethesda ha avuto una conferenza abbastanza movimentata e densa di annunci. Dopo aver svelato le novità su The Elder Scrolls Blades e su Fallout 76 (e la sua modalità battle royale), abbiamo avuto modo di scoprire un nuovo gioco: Ghostwire Tokyo. Se non vi fosse bastato, c’è un secondo titolo completamente nuovo: Deathloop; si tratta di un’opera sviluppata dai creatori di Dishonored, Arkane Studios.

La descrizione ufficiale riporta: “Deathloop conduce i giocatori sull’isola senza legge di Blackreef in una lotta eterna fra due esperti assassini. Esplorate ambienti di incredibile bellezza e livelli meticolosamente progettati in un’esperienza coinvolgente che vi permette di gestire ogni situazione come volete. Date la caccia ai bersagli sull’isola per porre fine al ciclo una volta per tutte. E ricordate il detto: “Se non ce la fai la prima volta… muori, muori ancora”.

Per ora non sappiamo su quali piattaforme sarà disponibile e quando sarà rilasciato. Per scoprire la data di uscita, probabilmente dovremo attendere ancora un po’ di tempo. Il trailer, presente poco sopra, non ci ha nemmeno permesso di vedere un po’ di gameplay, per quanto ci dia un’idea dello stile del gioco. Diteci, cosa ne pensate?