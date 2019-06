DooM Eternal, ci saranno due espansioni single player

Una dicitura sulla collector edition di DooM Eternal svela ben due nuove espansioni single player attese per il titolo Bethesda.

Uno dei titoli più fragorosi e dinamici presenti alla celebre kermesse di Los Angeles appena conclusasi è stato sicuramente DooM Eternal. Il titolo ha infatti colpito gran parte della community videoludica grazie a delle innovazioni decisamente niente male, come l’innovativa ed ambiziosa modalità multiplayer Battle Mode.

A diversi mesi dalla data di lancio, prevista per il prossimo 22 Novembre 2019, Bethesda ha già confermato l’esistenza di ben due espansioni single-player per DooM Eternal. A svelarlo è stata la descrizione della collector edition del titolo.

Sulla confezione dell’edizione da collezione, infatti, si può leggere che vi saranno ben due DLC compresi nel cosiddetto Year One, ossia il supporto post lancio del titolo nel primo anno di vita. Non si sa purtroppo nient’altro del contenuto di tali episodi aggiuntivi, se non che saranno compresi nel Year One Pass di DooM Eternal e che usciranno appunto entro un anno dal lancio dell’attesissimo titolo.

Il nuovo titolo di Bethesda sembra veramente essere qualcosa di incredibile. Come afferma la nostra anteprima direttamente dall’E3 2019, infatti: “DooM Eternal è fenomenale, sembra migliorare tutto ciò che poteva essere migliorabile nel primo capitolo del 2016 e lo amplia, rendendolo più vario, frenetico e divertente. Il gameplay è semplicemente perfetto, la parte tecnica è sontuosa, il level design sembra strabiliante, le musiche fanno sempre gasare e soprattutto, per quello che si è visto, ha una componente artistica incredibile. Oltre a ciò, il gioco è tutto tranne che semplice e durante la demo siamo morti diverse volte per completarla, a difficoltà normale. Insomma novembre è ancora lontano, ma speriamo arrivi un po’ presto, solo per quest’anno.”

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti o credete che sarebbe stato il caso di aspettare ancora qualche mese prima di annunciare delle espansioni?